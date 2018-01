„Ať žije Zeman!“ a „Pravda vítězí!“ slavili příznivci staronového prezidenta

Podporovatelé Zemana se začali šířit mezi novináři v očekávání vystoupení hlavy státu. Na většině tváří je patrná radost z vítězství. Někteří s sebou mají i sklenky s alkoholem. Předpokládaný vítěz prezidentských voleb ještě před novináři nevystoupil. Do Top hotelu přijel kolem půl druhé odpoledne, zhruba ve stejnou dobu také ochranka začala pouštět novináře přes kontrolu bezpečnostními rámy do hlavního sálu, kde budou podporovatelé sledovat výsledky.

Příznivci Zemana až dosud sledovali volební výsledky v uzavřených prostorách, kam zástupci médií nemohli. Po sečtení zhruba 80 procent hlasů se zevnitř začaly ozývat výkřiky: „Pravda zvítězí!“ a „Ať žije Zeman!“ Skóre sledovali na obrazovce, kde jelo živé vysílání České televize. Když byl vstup ze štábu Drahoše, někteří se začali ušklíbat až otevřeně vysmívat.

Ze známých tváři zatím přišel Zemana podpořit hradní kancléř Vratislav Mynář, poradce Martin Nejedlý, František Ringo Čech, zpěvák Daniel Hůlka, neúspěšný kandidát na prezidenta Petr Hannig, bývalý předseda Strany práv občanů Zdeněk Štengl, senátor Jan Veleba nebo politik Jaroslav Masopust.

Je tu také několik podporovatelů, kteří na sobě mají šály s nápisy Strana práv občanů a podobenkou prezidenta.



Narozdíl od novinářských žlutých karet mají příznivci karty červené a jsou v odděleném sálu. Novináři tu mají velmi improvizované podmínky. Židlí je zde jen několik, většina žurnalistů proto sedí na zemi.

František Ringo Čech nechtěl odpovědět na dotaz iDNES.cz, jaký očekává volební výsledek. Vadilo mu, že se ho novináři ptají stále na to samé.



Ochotnější byl předseda Strany práv občanů Jan Veleba. Pro iDNES.cz uvedl, že očekává, že zvítězí Miloš Zeman. „Volil jsem včera ve 14:00 ve Velkém Meziříčí,“ uvedl Veleba.

Kolik procent současná hlava státu v prezidentské volbě získá, tipovat nechtěl. „Přeji si a očekávám, že vyhraje prezident Miloš Zeman,“ dodal Veleba.



Hannig očekává, že výsledek voleb bude velice těsný. „Samozřejmě držím panu prezidentovi palce, protože mám podobné názory jako on, co se týká imigrace. Ale nevím,“ řekl Hannig. Jako chybu vidí u Zemana, že neřekl, že vede kampaň, ačkoliv všude byly jeho billboardy. „Spousta lidí mi řeklo, že ho kvůli tomu nechtějí volit. Ale já jsem je nakonec přesvědčil,“ dodal Hannig.

V klobouku a šále s nápisem Miloš Zeman na Hrad přijel podpořit stávajícího prezidenta ze Sokolova bývalý stavbyvedoucí Miroslav Procházka.

„Celý život jsem byl apolitický. Když jsem zjistil, jak tu zemi politici rozkrádají a rozprodávají, řekl jsem si, že půjdu do politiky něco změnit. Hledal jsem, komu se dá věřit a objevil jsem Miloše Zemana a vstoupil do Strany práv občanů. Je to nesmírně chytrý člověk,“ uvedl.