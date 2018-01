Nerozvážnost, mohl dostat infarkt, komentují kandidáti útok na Zemana

„Byla to velká nerozvážnost. Prezident je chráněná osoba, ta žena riskovala život,“ komentoval pro iDNES.cz Jiří Drahoš.

„Žádná politická ani aktivistická činnost do volební místnosti nepatří. To, co se stalo, považuji za politováníhodný incident, který se neměl stát,“ uvedl další uchazeč o Hrad Pavel Fischer.

Marek Hilšer napsal na Twitter, že volby jsou svátek demokracie a protestovat ve volební místnosti označil za nevhodné.

„Volby považuji za svátek demokracie, proto vnímám protestování ve volební místnosti za krajně nevhodné. Vyjádřit se proti něčemu, s čím nesouhlasíme, lze jinde. Kromě toho je na pováženou, že během této neuvážené akce málem došlo k fyzickému kontaktu, který mohl skončit i poraněním,“ reagoval Hilšer na dotaz iDNES.cz.



Čin aktivistky rozlítil dalšího prezidentského kandidáta Petra Hanniga, který se netají svými sympatiemi k prezidentu republiky.

„Je to nestoudnost, ohrožení zdraví prezidenta. Stál zády k té ženě, v takovou chvíli mohl dostat i infarkt. Navíc je to trestný čin maření voleb a já bych s ní jednal nekompromisně. Kdybych byl prezident, amnestii bych takové ženě nedal. Byl to politický čin před zahraničními novináři, degradace hlavy státu,“ uvedl Hannig.

„Takové věci nepatří k důstojnému průběhu voleb v České republice. Samozřejmě to odsuzuji, ale jsem daleko od toho, abych v tuto chvíli činil jakékoliv obecné závěry,“ uvedl Vratislav Kulhánek.

„Volby jsou momentem, kdy má každý možnost projevit svůj názor tím, že hodí do urny volební lístek se jménem svého kandidáta. To je důstojný způsob, jak se demokraticky vyjádřit. To, co se stalo ve volební místnosti, je u voleb nedůstojné,“ uvedl Jiří Hynek.

Michal Horáček vzkázal přes svého mluvčího Jiřího Táborského, že se k tomuto incidentu nechce vyjadřovat.

Redakce iDNES.cz oslovila také Mirka Topolánka, podle jeho asistenta Edvarda Kožušníka se však Topolánek odřízl od online světa a k dispozici bude až v sobotu.

Premiér Andrej Babiš označil incident za nevhodný. Uškodí podle něj pověsti Česka v zahraničí. „Máme tu výhodu, že od revoluce volíme svobodně. Myslím, že právě volby jsou nejlepší možností pro lidi, aby vyjádřili svůj názor. Aby demokraticky a svobodně zvolili kandidáta, kterého si vybrali,“ řekl podle ČTK novinářům Babiš.