Do europarlamentu kandiduje čtyřicet uskupení, Okamura nakonec ne

„Před podáním kandidátní listiny obdržel předseda hnutí Tomio Okamura, který měl v plánu posílit program a kandidáty z posledního místa kandidátky, písemné stanovisko Ministerstva vnitra, které zpochybňuje možnost v případě zvolení odstoupit od mandátu a mandát přenechat dalšímu zvolenému v pořadí,“ oznámilo Okamurovo hnutí.



„Vzhledem k tomu, že výklad odkazuje na případné soudní rozhodnutí v této věci a po dobu jednání soudu na možnost neobsazení mandátu, přijalo předsednictvo hnutí rozhodnutí nahradit předsedu hnutí Tomia Okamuru na posledním místě kandidátní listiny jiným kandidátem. Nemůžeme připustit riskování možnosti neobsazeného mandátu a tím oslabení pozice vlasteneckých stran v Evropském parlamentu,“ oznámilo hnutí SPD.

V čele kandidátky Okamurova hnutí do voleb je Ivan David, lékař a bývalý ministr zdravotnictví ve vládě Miloše Zemana v éře opoziční smlouvy mezi ČSSD a ODS.

Poslanec Lubomír Volný, který minulý týden odešel z SPD, bude podle Českého rozhlasu nakonec kandidovat za hnutí Alternativa pro Českou republiku právničky Kláry Samkové. Na kandidátku hnutí se dostal i druhý „odpadlík“ z SPD, poslanec Marian Bojko.



Favoritem voleb je podle průzkumu hnutí ANO

Volby do Evropského parlamentu se budou v Česku konat 24. a 25. května a lidé si vyberou 21 zástupců České republiky.

Podle průzkumu preferencí voličů v šetření Centra pro výzkum veřejného mínění má největší šanci vyhrát volby ANO s podporou 26 procent občanů. Následovala by ho ODS s 16 procenty a Piráti s 11,5 procenty.

Voličské preference do Evropského parlamentu v únoru 2019 podle CVVM

V čele kandidátky vládního ANO je současná europoslankyně Dita Charanzová a dvojkou je její kolegyně Martina Dlabajová. Hnutí Andreje Babiše má ambici získat alespoň 5 křesel z 21, které Česku v europarlamentu připadnou.

Jak to dopadlo v roce 2014 Po čtyřech křeslech získaly ANO, TOP 09 a ČSSD.



Tři křesla vybojovaly KSČM a KDU-ČSL.



Dvě získala ODS a jedno Strana svobodných občanů.

Stejný cíl, mít alespoň 5 křesel z 21 a eurovolby vyhrát, vyjádřili také Piráti, jejichž volebním lídrem je softwarový specialista Marcel Kolaja.

Na čele kandidátky občanských demokratů budou europoslanci Jan Zahradil a Evžen Tošenovský či poslankyně Veronika Vrecionová. Novinkou v podání ODS je, že v první šesticí je vyvážené zastoupení obou pohlaví, tedy tři muži a tři ženy. „Nemusíme k tomu mít ani žádné kvóty,“ řekl předseda ODS Petr Fiala.



Komunisté s nejmladší kandidátkou v čele

Komunisté jdou do voleb s nejmladší kandidátkou v čele, osmatřicetiletou Kateřinou Konečnou. KSČM si zakládá na tom, že vedoucí kandidátka je mladší i než volební lídr Pirátů Kolaja, který je starší o půl roku. „Pro mě je úspěch ne obhájit tři mandáty, ale získat čtyři, “ řekla při startu kampaně Konečná.



V napětí, zda se straně podaří překročit pětiprocentní hranici a křeslo v Evropském parlamentu získat, bude druhá vládní strana ČSSD. Lídr strany Jan Hamáček doufá v osm procent. Kandidátku vede europoslanec Pavel Poc. V případě, že by strana ze současných čtyř křesel neobhájila ani jedno, může se v ČSSD znovu ozvat volání po dalším, mimořádném volebním sjezdu a po přehodnocení účasti v Babišově vládě.

TOP 09 a STAN jdou do voleb v koalici, do níž přibrali ještě zástupce Zelených, šéfa strany Petra Štěpánka, a na kandidátce je za stranu LES i bývalá poslankyně Kateřina Jacques. Kandidátku vede europoslanec a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. O společné koalici jednaly tyto strany ještě s KDU-ČSL. Ta ale zvolila samostatnou kandidaturu a kandidátku vede Pavel Svoboda.



Rozešli se se stranami, založili si svá vlastní hnutí

Své štěstí zkusí i dosavadní europoslanci, kteří se se svými dosavadními stranami rozešli. Pavel Telička a Petr Ježek, kteří byli minule zvoleni za ANO, ale nepohodli se s Babišem, kvůli tomu založili nové hnutí HLAS.

Jaromír Štětina, před pěti lety zvolený za koalici TOP 09 a STAN, má nové hnutí Evropa společně. Mezi jeho kandidáty je i známý novinář Petr Fischer, který byl šéfredaktorem stanice Vltava, ale Český rozhlas mu neprodloužil smlouvu.

List Jaromíra Soukupa chybí

V seznamu volebních uskupení, které vnitro poskytlo, není uvedeno hnutí List podnikatele Jaromíra Soukupa. Jeho uskupení bylo ministerstvem vnitra zaregistrováno v pátek.



Počet uchazečů o posty v Evropském parmalentu by se mohl ještě zvýšit, pokud některá kandidátka byla doručena na jinou než pankráckou podatelnu ministerstva vnitra a jeho volební odbor ji zatím neobdržel. V opačném případě by se mohl snížit, pokud by některá seskupení nesplnila zákonem stanovené požadavky na kandidaturu. Ministerstvo o registraci kandidátek rozhodne 6. dubna.