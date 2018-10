Ještě nejsme v cíli, říká Fischer, který je blízko postupu do Senátu

Jak jste zatím spokojen s výsledky 1. kola?

Je sečteno přes zhruba polovinu, neumím říct kolik okrsků mi bude ještě při čteno. Ale mám z toho velkou radost.

Doufáte, že uspějete ještě v prvním kole? Máte okolo 45 procent.

Musel bych zavolat manželce, ať přijede za mnou do centra, jsem zvědav jak to dopadne.

Sledujete volební výsledky?

Jsem ve vzduchu už několik hodin, když mi budete říkat nějaká čísla, tak vám je budu věřit. Důležité je, že se v těchto volbách vznáší řada témat, mimo jiné, jak bude poskládaný Senát, to je dnes důležitější než dřív. Mnoho lidí mi říkalo, dříve jsme do Senátu volit nechodili, ale teď chceme, dává nám to smysl, je to důležité.

Napadlo vás, v době kdy jste zahajoval prezidentskou kandidaturu, že to povede až k senátní kandidatuře?

Když děláte první krok, tak nevíte,kam vás ta cesta dovede. Netušil bych že člověk může dělat takhle dlouhou kampaň, Chci poděkovat kolegům, celému mému týmu. Na druhou stranu, ještě nejsme v cíli.

Čím je pro vás Senát?

Je to kontrola kvality, dnes víc než v minulosti je potřeba na některé věci dohlédnout. Tuhle roli Senát plnil a je potřeba aby se některé otázky vraceli na stůl, a aby sněmovna v některých věcech tak nespěchala.

Už jste uvažoval o tom do jakého senátního klubu zamíříte?

V kampani jsem spolupracoval s ODS, TOP 09, lidovci a Starosty. Gentlemenská dohoda zněla - já si povedu kampaň, seženu si na ní peníze, podpisy a co bude pak, to pak dohodneme.

Na co se chcete v Senátu zaměřit?

Celý život jsem pracoval pro stát, v zahraniční politice, bezpečnosti, obraně. V tom můžu přiložit ruku k dílu okamžitě, ale je celá řada téma, kterým se budu rád věnovat. Zatím bych to nechal otevřené.