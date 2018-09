Některé zákony budují polototalitní režim, říká šéf Starostů Gazdík

Pro Petra Gazdíka jde o jedny z jeho posledních voleb. Že už znovu nebude kandidovat na předsedu svého hnutí, je si dokonce jistý. Svým fungováním ho zklamalo jak současné složení Sněmovny, tak i fakt, že její snaha o řešení konkrétních problémů je minimální.

S jakým volebním výsledkem byste letos byli spokojeni?

V Senátu jsme momentálně třetí nejsilnější klub a budeme rádi, když počet našich senátorů zůstane stejný nebo vzroste. Co se týká komunálních voleb, už teď jsme významně vzrostli, máme zhruba 1 300 kandidátních listin a další naši starostové kandidují pod hlavičkou místních sdružení. V současnosti cítíme značný nárůst hlavně v okresních a středně velkých městech, která dříve doménou Starostů nebyla.

Zůstat stejně silní nebo trochu povyrůst, není to malý cíl?

Jsme nenápadná síla, jde nám o věcné výsledky, ne o to být papírově nejsilnější.

V Praze to zkoušíte s TOP 09. Je to test, zda se znovu nepokusit spojit se s TOP 09 i celostátně?

TOP 09 má nové vedení, které už nevyznává agresivní styl jako dřív. Lidé jako Jiří Pospíšil, Markéta Adamová nebo Tomáš Czernin jsou velmi důvěryhodní, a tak pražské volby opravdu jsou testem, zda se pravostředové strany mají spojit. Potenciál tady vidím a dost možná to bude i nutné. Jsme ve stavu, kdy se lehkými krůčky dostáváme k ohrožení demokratických principů. Některé zákony ve Sněmovně mohou z naší demokracie udělat polototalitní režim. Ale nejen zákony. Třeba Andrejovo sluchátko ve volební kampani ANO je toho jasným důkazem.



Jak může Andrejovo sluchátko zničit demokracii?

Kvalita demokracie musí vzrůstat odspodu, nejde o to, jestli někdo má nebo nemá číslo na premiéra. Z tohoto hlediska se stává Andrejovo sluchátko korupčním nástrojem, protože jenom těm, kteří jsou oblíbení a dostanou důvěru vůdce, bude vyhověno. Naši starostové nepotřebují číslo na nějakého vůdce, jsou schopni řešit problémy svých obcí sami.

Jedno z hesel vaší volební kampaně je konec pragocentrismu. Jak si to představujete?

Diametrálně se rozevírají nůžky mezi Prahou a zbytkem České republiky. Nesmíme mít vyloučené lokality, kam se bojí chodit i policisté, a na druhé straně být jeden z nejbohatších regionů Evropské unie.

Takže Praze chcete něco vzít?

To určitě ne. Naopak bychom Praze chtěli dát to, co má dnes každá malá víska, a sice systematický rozvoj. Ale zvažujeme stěhování až 56 centrálních úřadů do jiných krajských měst, protože ty Praze způsobují spíš zbytečnou centralizaci a možná i některé dopravní zácpy. Způsobují to, že z regionů odcházejí mladí lidé do Prahy. Centrální úřady byly přestěhovány například v Estonsku a výrazně to zemi pomohlo. Nevidím důvod, proč by například takový báňský úřad nemohl sídlit v Ostravě.

Co dál byste přestěhovali? Slyšel jsem třeba o Státním úřadu pro jadernou bezpečnost…

Konkrétní návrh v nejbližších týdnech představíme, takže teď se o tom nebudu konkrétně zmiňovat. Je zřejmé, že zrovna pro vámi zmíněný úřad bude v daném regionu obtížné získat a zaplatit skutečné jaderné odborníky. Určitě bych si jeho sídlo dokázal představit někde nedaleko Dukovan, například v Jihlavě. A to je další důvod, proč to udělat, protože se tím výrazně zvýší tlak na platy v regionech.

Vy sám opět kandidujete v Suché Lozi, nezvažoval jste, že byste to přenechal někomu dalšímu, protože při funkci poslance, krajského radního a místostarosty už si lze říct: další sběratel funkcí?

Co se týká obce Suchá Loz, rozhodně nejsem sběratelem funkcí. Pozici místostarosty obce vykonávám ve svém volném čase zdarma už osm let. Holt někdo chodí na ryby nebo na pivo, já chodím ve svém volném času řešit problémy obce. Je ale pravda, že jsem zvažoval, jestli letos ještě kandidovat, ale moji kolegové na kandidátce řekli, že se o tom ani nechtějí bavit.

STAN – Starostové a nezávislí V letošních komunálních volbách kandidují na pražský magistrát v koalici s TOP 09 ve spolupráci s KDU-ČSL, LES a Demokraty Jana Kasla – „Spojené síly pro Prahu“. V čele kandidátky je předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil, který bojuje o post primátora, a kandidátka do zastupitelstva Hana Marvanová.

A co další funkce, předsedy Starostů a nezávislých, budete ji obhajovat na příštím sněmu?

Nebudu. Je to daleko, sněm bude až za rok, ale Starostové nejsou strana jednoho muže, vidím spoustu kolegů, kteří mě budou schopni nahradit.

Proč už nebudete znovu kandidovat?

Každý politik má nějakou baterku, která se časem vybije. A přiznám se, že ta moje se z několika důvodů začíná vybíjet. Jsem velmi zklamán ze současného složení Sněmovny a toho, na co se redukovala politika. Já jsem před lety šel do Sněmovny proto, abych prosadil konkrétní cíl – rozpočtové určení daní – a ono se to dařilo i nadále daří. Dnešní Sněmovna se ale redukovala na populismus, marketing a snaha o řešení konkrétních cílů je minimální. Přiznám se, že jsem cítil naději třeba z toho, že ve Sněmovně budou Piráti, s kterými v mnoha věcech programově souzníme. Ale z jejich fungování jsem až zděšen.

Proč?

Když teď vidím, jak předseda jejich poslaneckého klubu na otázku, co se jim za poslední rok podařilo, odpovídá, že zamezili zvýšení platů politiků, což mimo jiné ještě stejně není pravda, pak že zvýšili ceny v parlamentní kantýně, zavedli tříděný odpad v jednacím sále a přilehlém okolí a prosadili elektronickou podobu parlamentních písemností, což taky není úplně pravda, protože to funguje už dávno, to skutečně nejsou ty nejzásadnější problémy této země. Já se třeba v Parlamentu zabývám školstvím, a i když jsme nejmenší poslanecký klub, za poslední rok se mi podařilo zamezit odložení regionální reformy školství. To třeba pro můj kraj bude znamenat výrazný nárůst platů učitelů. O takové změny by nám mělo jít.

V této Sněmovně jsem znechucen ještě z jedné věci, která dřív nebyla, a sice z toho, že si strany kradou zákony. Například náš poslanec Vítek Rakušan předložil palčivý problém směnárny v Praze, ten vládní koalice neschválila a pak si ho předložilo hnutí ANO samo. To samé udělali Piráti s naším zákonem o EET. To jsou všechno věci, které mi říkají, že jsem asi starý model politika.



Kdybyste mohl v Česku změnit jen jednu jedinou věc, jaká by to byla?

Kdybych mohl změnit jednu věc za Starosty, přesunul bych k rozhodování několik desítek činností blíže občanům. To je nejlepší prevence byrokracie a korupce. Kdybych mohl změnit jednu věc jako Petr Gazdík, totálně změním školskou politiku, vytvořím něco jako národní radu pro vzdělávání a dohodnu s ostatními stranami, jak bude vypadat školství ve středně- a dlouhodobém horizontu, protože mladí lidé a vzdělanost jsou budoucností naší země.