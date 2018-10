Volební set DJ Bartoše. Předseda Pirátů si zpestřil čekání na výsledky

19:04 , aktualizováno 19:04

Sledování výsledků ve volebním štábu Pirátů doprovází na lodi Cargo Gallery celý den živá elektronická hudba. Na chvíli si za mixážní pult stoupl odpoledne i předseda strany Ivan Bartoš. Jenže to nebyla náhoda ani póza. Bartoš opravdu „dýdžeje“ ve volném čase dělá, a to už od teenagerských let.