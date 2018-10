Lídr Pirátů Bartoš: TOP 09, Čižinský a my. Já bych tou cestou šel

Vy jste s nadsázkou poznamenal, že nám dáte rozhovor, když bude mít Tomio Okamura pod pět procent? To vám tak leží v žaludku?

Já si myslím, že to co se odehrávalo v současné kampani – a já už jsem zažil devět let různých kampaní – tak co se odehrávalo v této, kdy i ODS která se tváří jako decentní a pragmatická strana, sáhla k těm videím, co byly daleko za hranicemi vkusu... Zkrátka, to, co dělal v této kampani Tomio Okamura, přesáhlo veškeré hranice podle mě i trestního práva.



Jeho noviny ve schránkách a způsob vedení kampaně překročily fakt hranice ochrany osobnosti. Tam byly smyšlené dehonestující příběhy. A lidé mu dali vale – nemá ani 4 procenta. Jeho styl neuznávají ani lidé, kterým třeba předtím vyhovoval. My jsme museli před dvěma měsíci podat trestní oznámení, protože jsme byli osočeni z trestného činu ničení cizího majetku. Hnutí SPD říkalo, že jim Piráti ničí bilboardy.

V Praze jste střídavě vedli nebo byli druzí. Každopádně vámi preferovaná koalice s TOP 09 a Janem Čižinským má šanci na většinu.

Je to těžké to vysvětlovat, ale my jsme strana, která má prvky subsidiarity. A já se vyjednávání koalic účastnit nebudu. Praha si schválila povolební strategii. Záleží na panu Hřibovi (kandidát na primátora Zdeněk Hřib - pozn.red.) a on ji musí držet.



Ale nějaký názor na to máte?

Názor na to mám. Samozřejmě je to varianta, která by nejen po tom, co se předvádí v kampani, ale i po tom, jakou politiku reprezentuje ODS a ANO, byla přívětivější. Já bych tuto cestu, kdybych byl v tom vyjednávajícím týmu, preferoval. Ale já do toho ani jako člen Prahy zasahovat nemohu. Revizi toho vyjednaného dělá republikový výbor, který má 40 členů.



Nevypustili jste trochu senátní kampaň? Z třinácti kandidátů o druhé kolo bojovali jen tři….

My jsme to nevypustili. My jsme stavěli 13 svých kandidátů. Některé jsme podporovali a ti námi podporovaní jako Michaela Tejmlová v Jablonci nad Nisou jdou do druhého kola. Tam strašně záleží na tom, jaké osoby postavíte, s jakou historií. Někdo třeba jenom hrál ve filmu a stačí to.

My jsme stavěli kvalitní kandidáty, právníka Šalomouna (Michal Šalomoun - kandidát v Třebíči), tam jsme skončili čtvrtí, ale dopadli jsme tam lépe než ve volbách do Poslanecké sněmovny. My jsme hovořili o ambici dvou až tří senátních kandidátů v druhém kole a skrze Prahu se to nyní naplňuje. Samozřejmě bych byl radši za více kandidátů, ale mnohé třeba dělilo od postupových míst jen procento – například v té Třebíči.



Budete mít strašně moc zastupitelů, lidí, které osobně neznáte. Nebojíte se, že tam budou další excesy typu kryptoměny nebo sprejování, budete je nějak metodicky vést?

Já jsem vždycky říkal, že kdyby za rok ve Sněmovně byli Piráti hodnocení jen za to, o čem mluvíte, tak by to bylo ještě dobré. Ten Pirát, který se bavil jako vandal, skončil. Odešel z kandidátky, odešel ze strany. Já už dlouho neznám všechny členy a kandidáty. My fungujeme transparentně, takže ta veřejná kontrola, kterou nabízíme lidem, je nejlepší obranou proti tomu, aby tam bylo nějaké to shnilé jablíčko. Mohu dát ruku do ohně za fungování organizace jako celku.



Po parlamentních volbách jste říkali, že se budete to první volební období učit a kontrolovat férovost politiky. Ale nechtějí už po vás voliči po čase trochu víc – zvláště tam, kde jste uspěli už podruhé?

Pane redaktore, to učit, to bylo tak: Sněmovna má nějaký jednací řád a nějaký chod. Pan Marek Benda z ODS umí jednací řád nazpaměť, protože je tam třicet let. Na první schůzi jsme ukázali, že pan Faltýnek (poslanec za ANO Jaroslav Faltýnek) vykládá jednací řád špatně.



My máme zkušenosti z Prahy, Brna, Mariánských Lázní. V mediálním mainstreamu nám předhazovali, že jsme byli v Mariánských Lázních neúspěšní, ale Piráti tam dělali tu politiku dobře. My jsme otevření a ty informace sdílíme a už před volbami probíhalo on-line školení budoucích zastupitelů.

Ještě to odlehčím. Četl jsem tuhle Pirátské listy pro Olomoucký kraj. Byl tam článek, že „předseda Ivan Bartoš zavítal do Hranic“ i s fotkou. Není už to trochu papalášské?

Ty noviny si píšeme my a vydáváme my.



Ale rozdáváte je lidem na ulici...

Ale já vám chci říct, že my jsme pro tyhle volby vydali milion Pirátských listů, které měly 60 mutací. Samozřejmě, jsem nejviditelnější, i když jsem si nepřál být takhle exponovaný. Ale těm kandidátkám to pomáhá. Ale já vám taky po téhle veselé otázce řeknu, co jsem zažíval v kampani.

Přijedu do města a tam mi řeknou, že tam od Sametové revoluce byli čtyři politici – Miloš Zeman, Andrej Babiš, Tomio Okamura – a teď Ivan Bartoš. Politici by měli jezdit do regionů a pak by to už nemusela ani být taková velká sláva jako v Hranicích, jak jste se na to ptal.