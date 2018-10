Bartoš: Chceme ukázat, že neporazitelnost ANO je jen mýtus

Je zhruba rok od voleb do Sněmovny, které vás přivedly do první politické ligy. Jak to vaši stranu proměnilo?

Díky tomu, že jsme uspěli a máme stálý tým ve Sněmovně, máme dobré zázemí a aparát. Protože Piráti jsou dobrovolnická strana, nikdy jsme nebrali peníze, dělali jsme politiku v souběhu s našimi civilními povoláními. Je opravdu znát, že díky tomu, že teď máme poslance a analytický tým, jsme se profesionalizovali. Nejen v přípravě legislativy, ale i ve vystupování či marketingové komunikaci.

Je znát, když se politice můžete věnovat dvanáct hodin naplno a nemusíte si třeba na rozhovory odskakovat z práce. Strana je díky tomu určitě pro voliče atraktivnější a roste. Máme 160 kandidátek a tři tisíce kandidátů v komunálních volbách. Strana se profesionalizuje, lidé se vzdělávají, mám z toho radost.



Jenže nejvíc se o vás mluví v souvislosti s průšvihy. Například poslanec Vymazal těžil za sněmovní peníze kryptoměnu, místopředseda Sněmovny Pikal je dysgrafik a dyslektik, navíc navrhl na vyznamenání komunistického básníka Sýse...

Čekal jsem, že na mne tyto kauzy vytáhnete. Ke všemu jsme se postavili, jasně jsme ty věci vysvětlili, přijali jsme opatření. Když se tyto kauzy dají dohromady, vypadá to jako nějaký strašný průšvih Pirátů, ale každou tu kauzu jsme řešili individuálně a zařídili se podle toho. Dnes třeba na úvod jednání Sněmovny zasedá náš klub dva dny a probírá všechny body až do konce, aby nedošlo k něčemu, jako byl onen návrh na ocenění. Především jsme předložili několik zásadních legislativních návrhů, ale například registr smluv ostatní strany blokují, i když to mají v programu.



Přece jen bych se ještě zastavil u pana Pikala. Sám o sobě tvrdí, že je dysgrafik, dyslektik a dysortografik. Zjednodušeně řečeno - neumí dobře číst a psát. Nemůže za to, ale má být takový člověk místopředsedou Sněmovny?

Vojtu Pikala znám osm let, je to velice inteligentní a pracovitý člověk. Že mají lidi nějakou dysfunkci spojenou s psaním, nevidím jako problém. Zvlášť když se někdy na plénu Sněmovny musím dívat, že někteří poslanci z jiných stran nejsou schopni sestavit souvislou větu ve svém projevu ani za střízliva. Nemám o kompetencích Vojty Pikala k výkonu této funkce nejmenší pochyby. Hned na prvním jednání Sněmovny ukázal, že pan Faltýnek z ANO vykládá účelově a špatně jednací řád, předkládá dobré návrhy zákonů. Naopak to tedy ukazuje, že kvalitní politiku může dělat i člověk s problémy typu dysgrafie.



Zmínil jste velký nárůst počtu lidí na kandidátkách. Není to dáno i tím, že když jste teď ve Sněmovně, láká to mnohem víc zájemců o posty?Nekandidujeme ve všech obcích, ale jen tam, kde jsou takzvané pirátské bašty. Tedy v místech, kde byli Piráti historicky, kde obhajují posty jako v Mariánských Lázních nebo v Brně. Za devět let je několik pirátských bašt, ať je to Kutná Hora, Kolín, Jablonec nad Nisou...



Nárůst členské základny až tak skokový nebyl, protože lidé se sice nadchnou, ale jelikož nenabízíme žádné pašalíky typu kariéry, peněz nebo moci, prvotní nával opadl. Máme asi 850 registrovaných členů, zhruba pět tisíc registrovaných příznivců. Na kandidátkách ale máme řadu lidí z veřejného prostoru. U nás to je totiž tak, že když chce člověk kandidovat za Piráty, nemusí být členem. S mnohými kandidáty přitom spolupracujeme delší dobu, třeba pět až šest let. Na druhé straně jsme také řadu uchazečů odmítali. Například u nás v Praze 2 se k nám hlásila řada bývalých členů ODS včetně bývalého starosty. Ne všichni uspěli.

Před čtyřmi roky jste získali 29 zastupitelů, což asi nebude těžké překonat. Stanovili jste si nyní nějakou metu dělící úspěch a neúspěch?

Vycházíme jednak z výsledků v krajských volbách ve městech, jednak z výsledků voleb do Sněmovny. Kromě toho, že chceme vyhrát v Praze a ukázat, že mýtus o neporazitelnosti ANO je jen mýtus, chceme obhájit místa, která máme, třeba Mariánské Lázně.



Vyhrát či výrazně uspět chceme také v Ostravě a v Brně. V řadě měst jsme v posledních volbách měli přes deset procent, takže když to zopakujeme nebo výsledek vylepšíme, bude to považováno za úspěch. Doufám, že z pirátských řad vzejde mnoho komunálních politiků, protože se chceme etablovat i na této úrovni a ukázat, že se tam dá dělat transparentní politika.

Vaší ambicí je vítězství v Praze. Problém však je, že kvůli dopředu stanoveným podmínkám máte špatný koaliční potenciál, nebo ne?

Nemyslím si to. Naopak jsme velmi otevření k debatě, explicitně jsme vyloučili pouze komunisty a SPD. Doufám, že kromě vládního uskupení je pořád normální s těmito stranami nepočítat při sestavování koalice. Pro všechny naše komunální kandidátky je typické, že ještě před volbami ukazujeme jako součást kampaně i povolební strategii. Myslím, že požadavky na to, aby lidé našich koaličních partnerů byli kompetentní, jsou normální. Stejně jako aby nebyli souzeni, nebo odsouzeni – jako byl v minulém období pan Březina z ČSSD, kvůli čemuž jsme do koalice v Praze nešli.



A logiku má i požadavek na nekumulaci funkcí. Třeba pan Pospíšil, který vede kandidátku TOP a STAN, říkal, že by nebyl europoslancem. Ale už teď jsou v Praze zastupitelé a politici, třeba starostka Prahy 2 a poslankyně Černochová z ODS, kteří sedí na více židlích. Pokud někdo bere jako uvolněný radní plný plat, měl by se stoprocentně věnovat radnici a nemůže být zároveň poslancem, nebo třeba ještě na magistrátu.



Odmítám proto, co zaznělo od předsedy Sněmovny z ANO pana Vondráčka v ČT: že není zvykem, aby si koaliční partneři hovořili do výběru nominantů na jednotlivé posty. Když někdo není kompetentní, prokazatelně podváděl nebo se nemůže věnovat své práci, je přece naprosto validní požadavek, aby tam nebyl. Koaliční potenciál a volba, koho nominují, je přece na každé straně, která by měla mít sebereflexi. Takže uvidíme.

Na kandidátce každé ze stran, která má v Praze reálnou šanci skládat koalici, je někdo, kdo vašim podmínkám nevyhovuje. Vyprovokovalo to reakce ostatních stran, že se s vámi ani jednat nedá, protože se z logiky věci nemůžete domluvit s nikým…

Vždyť může být zvolen, ale následně nemusí být radním. Vyprovokovalo to spíš lehkou hysterii novinářů ze specifických médií, kteří si to rádi dávají do titulků. Ve Sněmovně se bavím s řadou kolegů z jiných stran a velmi dobře rozumějí, co požadavky Pirátů znamenají. Nemyslím proto, že Piráti nemají koaliční potenciál. Že nechceme kmotry v radě města, to je normální, to snad nechce žádný Pražan.



Zdá se, že v Praze vznikají dva bloky, které by se po volbách mohly domluvit. Na jedné straně ANO s ODS, na druhé blok TOP 09, STAN a lidovci spolu s Praha sobě Jana Čižinského a vámi. Uměl byste si druhou jmenovanou koalici představit?

Nebudu hrát žádnou roli v povolebním vyjednávání. Jsem sice předseda Pirátské strany, ale v Praze jsem pouhým členem ve druhé městské části. My respektujeme prvky subsidiarity. Povolební vyjednávací tým bude postupovat podle strategie, kterou jsme zveřejnili předminulý týden. Hlavně si cvrlikají vrabci na střeše o chystané koalici ODS a ANO. Tak všichni ostatní spadají do jakési druhé skupiny.

Ale já bych fakt nechtěl předjímat. Hodně bude záležet na procentuálním zisku stran. My chceme jednat tak, aby nás ti kmotři nemohli obejít a zároveň abychom dodrželi svoji strategii. Stejně jako jsme to udělali po volbách do Sněmovny. Musím říct, že ta stanovená strategie byl náš štít proti všem tlakům, ať jdeme do vlády s ANO. Pokud budeme obejiti, uděláme to stejně jako ve Sněmovně. Jsme konstruktivní, dokážeme navrhovat zákony i s vládní koalicí, a stejně tak bychom postupovali v Praze. Ale věřím, že vyhrajeme, podaří se nám to vyjednat a budeme mít Zdeňka Hřiba primátorem.



Když jste uspěli ve volbách do Sněmovny, bylo to prezentováno také jako souboj dvou „mediálních mágů“: Marka Prchala na straně ANO a Jakuba Horáka na té vaší. Co říkáte tomu, že Horák nyní kandiduje proti vám v barvách TOP 09?

Kuba Horák byl vybrán jako stratég pro kampaň, nicméně ta byla postavena na práci řady lidí renomovaných v oboru, kteří vzešli z výběrových řízení – ať to byl třeba bývalý obchodní ředitel TV Nova Honza Řehák z AdHackers nebo jiní. Jakub Horák postavil super tým a v jistých momentech měl silný tah na branku. Ale rozhodně bych nepopsal úspěch Pirátů jako výsledek souboje mediálních mágů.

Jakub Horák pak šel dělat pro Mirka Topolánka, což nebylo příliš úspěšné. Pokud vím, dnes pomáhá TOP 09, a dokonce za ně snad kandiduje. Vážím si jeho práce, ale že by vymyslel Piráty nebo něco takového, je hodně divoká zkratka. Je to profesionál, jenž pracoval pro řadu dalších stran. Pro nás odvedl dobrou práci, ale není k Pirátům nijak vázán.



Mimochodem, když jsme u kampaní a strategií, co říkáte na konkurenci? ODS přišla s heslem „Pořádek proti anarchii“ nebo pouští video, kde leží někdo evidentně sjetý, a k tomu běží: „Ten také půjde volit? Necháte ho rozhodovat za vás?“ I Andrej Babiš vás běžně označuje za „nepoužitelné anarchistické hnutí, které chce jenom kritizovat“. Co vy na to?

Myslíte video nějakého člověka na party v Anglii? Nepředpokládám, že jak tam mává rukou, dává tím souhlas k použití toho videa. Samozřejmě to vnímám, protože to vyskakuje všude, vidíte megaboardy, kampaně za desítky milionů. Je to až smutné vymezování se, protože to zavání tím, že definují skupinu nějakých podlidí.

Nejen v Praze jsou kampaně velice ostré, dělá to i ČSSD a další, jdou skoro směrem SPD. Věřím, že lidé na takové věci nezabírají. Naopak to ukazuje, jak moc jsou ty kampaně nečestné. My máme jasný program, preferujeme své priority, i v minulých volbách jsme byli vyhodnoceni jako nejpozitivněji komunikující, s věcnými argumenty. Ať si tedy ty strany dělají, co chtějí.