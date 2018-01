Zeman se už nemusí na nic ohlížet, Babiše nepotřebuje, říká politolog

Očekával jste vítězství Miloše Zemana?

Očekával se těsný výsledek. Byla poměrně vysoká pravděpodobnost, že vyhraje.

Jaké jsou podle vás hlavní příčiny toho, že Zeman obhájil mandát?

Podařilo se mu při vyšší volební účasti přesvědčit v kampani více voličů. Více lidí se pro něj v druhém kole zřejmě rozhodlo i proto, že je stávajícím prezidentem. Možná i část voličů Jiřího Drahoše to nakonec vyhodnotila tak, že chce v druhém kole podpořit právě Zemana.

Jak velkou roli hrály televizní debaty? Mohlo Jiřímu Drahošovi uškodit, že se dvou z nich nezúčastnil?

Nemyslím si, že by televizní debaty hrály až takovou roli, aby rozhodovalo, jestli se někdo některé zúčastnil nebo nezúčastnil. Miloš Zeman navíc v debatách nebyl příliš přesvědčivý.

Myslím, že pro část voličů rozhodlo to, že Jiří Drahoš nebyl považován za zkušeného politika. Je ale potřeba si uvědomit, že ten rozdíl je tak malý, že v konečném důsledku rozhodoval relativně nízký počet voličů.

Mohl Jiří Drahoš udělat v kampani něco jinak, případně udělal nějakou chybu?

Na vyhodnocení je potřeba více času. Je možné, že Jiří Drahoš dělal všechno správně, ale voliči nakonec vyhodnotili, že je Miloš Zeman stávajícím prezidentem, a rozhodli se pro něho.

Kamil Švec Kamil Švec je asistentem na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Odborně se zaměřuje na regionální a lokální úrovně politických systémů, na problematiku formování vlád a na analýzy koaličních struktur.

Zeman v prvním povolebním projevu uvedl, že bude méně agresivní a více pokorný. Myslíte, že svému slibu dostojí?

Miloš Zeman, jak je známo, nedrží sliby. Takže bych na to nespoléhal. Už v jeho prvním povolební projevu byly náznaky, že umírněný nebude.

Zeman a Babiš dosud byli spojenci, protože se navzájem potřebovali. Myslíte, že teď, když má Zeman má jistý druhý mandát, bude Babiš ve složitější situaci?

Určitě. Teď už Miloš Zeman Babiše potřebovat nebude a na Andreje Babiše čeká možná dost složitá situace. Může se ocitnout v situaci, kdy se k němu Zeman bude chovat tak, jak se choval k většině premiérů.

Jak hodnotíte, že společně se Zemanem a jeho příznivci byli na pódiu i Tomio Okamura a Milan Chovanec?

Svědčí to o tom, že Tomio Okamura se zřejmě těší, že by se mohl pomocí Miloše Zemana ještě více prosadit a hrát větší roli v běžné politice. Milan Chovanec to podle mě dělá čistě pragmaticky kvůli tomu, jakým způsobem se vyvíjí situace v sociální demokracii s ohledem na mimořádný sjezd. Podpora Miloši Zemanovi může hrát roli v tom, jakou pozici bude mít Chovanec v sociální demokracii.

Takže může zvolení Zemana pomoci Chovancovi do čela ČSSD?

Vítězství Miloše Zemana určitě bude ovlivňovat situaci v sociální demokracii.

Bude ČSSD nyní svolnější jít do koalice s ANO?

To bude záležet hlavně na mimořádném sjezdu strany. Minimálně to však posílí příznivce Miloše Zemana v řadách sociální demokracie.

Je opravdu společnost tak politicky rozdělená, jak tvrdí někteří politici?

Minimálně ti, co přišli k volbám, rozděleni jsou. V tomhle ohledu vše nasvědčuje tomu, že prezidentu Zemanovi se daří svými kroky a výroky společnost rozdělovat.

Jaký očekáváte, že bude Zemanův druhý mandát?

Zřejmě bude pokračovat v nastoupeném trendu, který pět let představoval. Žádnou výraznější změnu bych nečekal. Možná bude ve svém jednání ještě sebejistější. Tím, že nebude žádný mandát obhajovat, tak se nemusí ohlížet na jakékoli okolnosti.