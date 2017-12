Spoty prezidentských kandidátů jdou do televize, hlasujte pro nejlepší

Kandidáti mají podle zákona ode dneška do 10. ledna vyhrazen celkem pětihodinový prostor jak ve vysílání České televize, tak Českého rozhlasu. Obě instituce však budou předvolební spoty kandidátů vysílat až od 2. ledna. Na programech ČT1 a ČT2 budou k vidění minutové a půlminutové spoty, rozhlasové stanice Radiožurnál, Dvojka a Vltava přinesou minutové spoty.

Rozhlas také chystá mimo jiné čtyři duely prezidentských kandidátů, a to ode dneška do 30. prosince, nebo jejich společnou debatu na 12. ledna. Televize odvysílá tři předvolební debaty a závěrečnou superdebatu, do níž ve čtvrtek 11. ledna pozve všechny kandidáty. Prezident Miloš Zeman, který usiluje o znovuzvolení, účast v debatách odmítl.

Podporou celebrit se v předvolebních klipech chlubí například bývalý diplomat Pavel Fischer, expremiér Mirek Topolánek či Jiří Drahoš. Textař Michal Horáček zase ve svém klipu přestavuje „příběhy neznámých bojovníků“.

Jiřímu Drahošovi vyslovila sympatie světoznámá 92letá operní pěvkyně a herečka Soňa Červená. „Obdivuji osobnosti, které ví, že ctít právo, zákon a slušnost, není jejich slabost. Naopak. Pan Drahoš by nám vrátil hrdost na našeho prezidenta,“ je přesvědčena dáma, o níž nedávno natočila celovečerní portrét Olga Sommerová.



VIDEO: Předvolební spot Jiřího Drahoše

V klipu pro prezidentského kandidáta Fischera se zase zamýšlí herec Oldřich Navrátil nad tím, že od roku 1948 byly pouze s jednou výjimkou v čele státu „kreatury“. „V osobě Pavla Fischera bychom získali důstojného nástupce Masaryka, Beneše a Havla,“ myslí si herec.



VIDEO: Předvolební spot Pavla Fischera

Originálně pojal svůj klip hudebník Petr Hannig. Tvoří jej Hannigova fotka s hudebním podkresem. Podle popisku si píseň „Lépe dávat nežli brát“ napsal a nazpíval sám kandidát. „Ve svých snech vidím zemi vzdálenou, kde vládne láska lidem všem. Láska je tam nejvyšším zákonem a národ zákon ctí,“ kvílí Hannig.



VIDEO: Předvolební spot Petra Hanniga

Nejmladší z kandidátů – Marek Hilšer – sází na touhu občanů po harmonii ve společnosti. „Vnímám, že každý člověk, kromě řešení svých běžných povinností, touží jednoduše po tom, aby to fungovalo. Abychom se nemuseli dohadovat a společně tvořili lepší realitu,“ říká Hilšer, když se prochází po Albertově, kde se 17. listopadu 1989 k protestům sešli studenti. Že by lékař a pedagog Hilšer chtěl navázat na Václava Havla, naznačuje i jeho heslo „Srdce na Hrad“.



VIDEO: Volební spot Marka Hilšera pro prezidentské volby

Textař Michal Horáček ve svém předvolebním klipu vypráví příběh téměř vybydlené vesnice Neratov v Orlických horách, kterou se podařilo díky zápalu několika lidí znovu oživit a kde funguje unikátní projekt pro začlenění hendikepovaných.



VIDEO: Předvolební spot Michala Horáčka

Kompilací ze svých setkání s voliči a debat prezidentských kandidátů se prezentuje zbrojař Jiří Hynek.



VIDEO: Předvolební spot Jiřího Hynka

Na podporu známé tváře z televizních obrazovek se může spolehnout i Topolánek. „Je to týmovej hráč,“ chválí někdejšího předsedu vlády a ODS Martin Dejdar na hokejové střídačce. „Z nabídky je jasnej Mirek jako číslo jedna,“ dodává herec, zatímco vedle něj odfukuje po svém střídání Topolánek.



VIDEO: Předvolební spot Mirka Topolánka

Někteří kandidáti si ve svých klipech „vystačí“ i beze slov. To je i případ úřadujícího prezidenta Miloše Zemana. Na kanálu na serveru YouTube v rámci (ne)kampaně „Zeman znovu“ video poskládané pouze ze svých fotografií z dětství až do současnosti.

VIDEO: Předvolební spot Miloše Zemana

Poznámka: Vlastní klip nemá zatím na svém webu Vratislav Kulhánek, zveřejňuje pouze videa ze svých rozhovorů.