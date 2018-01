Výsledky druhého kola uvidíte v přímém přenosu. I ze svého okrsku

Každá okrsková volební komise sečte hlasy, vyhotoví zápis o průběhu a výsledku hlasování, který pak v elektronické podobě odevzdá statistickému úřadu. Komisaři k tomu využívají speciální počítačový program od ČSÚ, který umožňuje zapisovat a odesílat data přímo do poboček statistického úřadu.



Výsledky voleb sledujte on-line Na idnes.cz/volby uvidíte sčítání hlasů druhého kola prezidentské volby v přímém přenosu

První čísla se dají očekávat v řádu desítek minut. Po prvním kole hlasování byla polovina okrsků sečtená do hodiny a do další půlhodiny 75 procent. A tuto sobotu by mohlo být sčítání ještě rychlejší.

„Na rozdíl od prvního kola bude práce okrskových volebních komisí jednodušší. Budou totiž počítat platné hlasy jen pro dva kandidáty,“ uvedla místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová.

Rychlost sčítání by mohla záviset i na tom, kolik lidí přijde hlasovat. Před pěti lety přišlo finále voleb rozhodnout 59 procent voličů, účast byla jen o málo nižší než v prvním kole. V letošním prvním kole přišlo k volebním urnám 62 procent voličů.

Průběžné výsledky můžete sledovat on-line ve volební příloze iDNES.cz. Podívat se můžete na hlasování v jednotlivých obcích a okrscích i na to, jak rozhodovali Češi ve světě.

Ještě před uzavřením volebních místností začne ve 13:30 vysílat volební studio iDNES.tv. Moderátor Vladimír Vokál stejně jako při prvním kole prezidentské volby nabídne divákům a čtenářům ucelený servis včetně přehledné grafiky. Hosty ve studiu budou politický reportér MF DNES Ondřej Leinert, komentátor MF DNES Petr Kolář a politolog Milan Znoj z Ústavu politologie FF UK.

Během prvního kola se v některých okrscích podařilo sečíst více než 100 procent hlasů. Podle statistického úřadu za to mohly volební lístky, které se slepily dohromady (více v článku Jak vznikne 101 %: Voliči nenaslinili prst).

„Všechny komise jsou v tomto ohledu samozřejmě i proškoleny. Mají informace o tom, jak postupovat, a jsou seznámeny s tím, že práce s papírovými hlasovacími lístky klade nároky na jejich maximální pozornost a precizní manipulaci,“ řekla iDNES.cz před druhým kolem volby mluvčí ČSÚ Petra Báčová. Dodala, že upozornění k posouzení obsahu úředních obálek je standardní součástí pokynů pro okrskové volební komise.