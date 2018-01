Prezident má z politiků nejvyšší plat. Zdravotní a sociální neodvádí

Měsíční Zemanův plat od letošního roku činí 252 800 korun hrubého, k tomu má nárok na náhrady až do výše 235 200 korun. Pro srovnání - premiér a předsedové obou parlamentních komor mají 203 600 korun hrubého, náhrady předsedy vlády dosahují zhruba desetiny těch prezidentských.

Prezidentova mzda se za posledních pět let zvyšovala. Když Zeman nastupoval do funkce, prezidentský plat činil 186 300 korun. Zajímavostí je, že už od dob Tomáše Garrigua Masaryka se prezidentský příjem nedanil. To se změnilo v roce 2011, avšak neodvádí se z něj zdravotní a sociální pojištění.

Zeman má dále nárok na naturální plnění, mezi která patří užívání služebního vozidla s řidičem či bez něho, a to i k soukromým účelům. Ze státní pokladny se rovněž hradí zdravotní péče a dva telefony.

Hlava státu také může užívat nemovitosti „tvořící sídlo prezidenta republiky“, což je podle zákona vedle Pražského hradu například zámek v Lánech (více v článku Kde je doma prezident). Podle tradice je prezident také jedním ze sedmi držitelů klíčů ke korunovačním klenotům.

O bezpečnost prezidenta se samozřejmě také starají bodyguardi. Ochranná služba Policie ČR byla připravena i na možnost, že když by vyhrál Jiří Drahoš, ujala by se ho hned po zvolení.

„Bez jakékoliv predikce, kdo bude nebo nebude prezidentem ČR zvolen, lze z naší strany sdělit, že policisté tohoto útvaru v historii vždy poskytli osobní ochranu nově zvolenému prezidentovi ČR bezprostředně po jeho zvolení,“ sdělil ještě před vyhlášením výsledku mluvčí Jozef Bocán.

Pražský hrad - sídlo českých prezidentů

Stát podporuje i bývalé prezidenty. Až Zeman ve funkci skončí, bude pobírat doživotní rentu. Ze zákona exprezident dostává 50 tisíc měsíčně, nárok má i na náhrady ve stejné výši, které jsou určeny zejména na nájem kanceláře a plat asistenta. Po odchodu z funkce může rovněž využívat buď služeb ochranné služby zahrnující vozidlo s řidičem, anebo služebního auta s řidičem či bez něho.

Jsou i případy, kdy exprezident o rentu a paušál na úhradu výdajů může přijít. Například pokud by byl znovu zvolen hlavou státu, poslancem nebo senátorem, stal se členem vlády, vedení Nejvyššího kontrolního úřadu či soudcem, zasedl v bankovní radě ČNB nebo byl vybrán za ombudsmana. O výsluhu by přišel i v případě odsouzení za úmyslný trestný čin.