KOMENTÁŘ: Nuda v Rudolfinu Zemanovi nesedla a Drahošovi narostla křídla

Po úterních hrátkách kočky s myší na TV Prima je to překvapení. Ne že by se v prezidentské debatě v České televizi role úplně obrátily – tak rychle prostě suchara v ranaře a šoumena nepředěláte. Ale byl-li jasným úterním vítězem Zeman a Drahoš byl místy zralý na ručník do ringu, čtvrteční repete opravdu nečekaně vyznělo lépe pro Drahoše. Sice ne o parník, ale také ne pouze o prsa.



Snad nebyl Zeman úplně v ideální kondici či náladě, hlavním důvodem však bylo nepochybně jiné aranžmá debaty. Úterní debata na Primě, jež se měla spíš odehrávat v cirkusovém šapitó a z níž se úplně vytratil moderátor, byla pro Českou televizi takovým varováním, že zvolila formát, místy svým švihem připomínající někdejší Klub Netopýr Antonína Přidala.

Dlouhé pasáže o budoucnosti EU, o referendu, o tom, jak zlepšit venkov či český průmysl – to byly chvíle, při nichž divákům u televize padaly oči a které nedokázaly Zemana rozehřát na provozní teplotu, při níž obvykle začne házet bonmoty, útočit a s rozkoší tupit protivníka. Do prostředí Rudolfina a komorního aranžmá s hrstkou ukázněných stoupenců v minihledišti se to ostatně ani nehodilo.

Bylo to znát od první minuty. Na rozdíl od Primy, kde Zeman útočil od samého začátku, tady zvolil roli vážného státníka. A Drahoš naopak: poučen Primou, kde se od prvního Zemanova útoku už nevymanil z pasívní pozice, zaútočil jako první a výstřely na Zemana pak v celkem pravidelných intervalech opakoval. Dokonce i v závěrečném slovu k voličům, kde Zeman už jen státotvorně zval lidi k volbám, Drahoš pálil: „Zeman už nemá této zemi do nabídnout, zato jeho poradci jí mají ještě co vzít.“

VIDEO: Teoreticky je možné objednat si trestní stíhání, řekl v debatě Zeman

A i když to z Drahošovy strany nebyl ani tentokrát žádný excelentní výkon, Zeman měl s odvracením jeho útoků dost problémů, zamotával se i ve stokrát omletých tématech typu prověrky kancléře Mynáře. Ani svůj hlavní trumf, otázku migrace a Drahošův podpis pod smírnou peticí vědců, Zeman nedokázal více rozehrát. Ke konci hodinu a půl trvající debaty působil sklesle, rezignovaně.



Byly to víc nedělní Otázky Světlany Witowské, než rozhodující prezidentský duel, jakkoli moderátorka si na rozdíl od úterka zaslouží uznání. Debata bez větších emocí a se spoustou tematické vaty v každém případě skončila mírným vítězstvím Jiřího Drahoše.

Co to bude znamenat? Zlepšil jen po úterku svůj obraz? Anebo si lidé zapamatují právě jen tuto poslední debatu? To by vyzyvateli hodně pomohlo, kdyby se voliči více soustředili na jiná srovnávání, třeba zdravotního stavu, důstojného výkonu úřadu či zahraničně-politické orientace. V každém případě debata jen sotva významněji otřásla oběma tábory věrných. Jak pomohla rozdělit zhruba desetiprocentní kontingent nerozhodnutých, se ukáže v pátek a v sobotu.

VIDEO: Nerozumíte politice, vytkl Drahošovi Zeman. Nespojujete, oponoval Drahoš