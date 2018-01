Kdyby byl manžel suchar, tak s ním nežiju 43 let, říká Eva Drahošová

„Kdyby byl manžel suchar, tak s ním nežiju 43 let,“ směje se Eva Drahošová. Délku harmonického soužití Drahošovi zdůrazňují jako jeden z trumfů. Na rozdíl od většiny prezidentských kandidátů jsou svými prvními partnery a bezesporu se to nezmění.

Eva Drahošová už odpustila Michalu Horáčkovi, že manžela v čase soupeření přirovnal k destilované vodě.

„Udělal velké gesto a tím ten výrok smazal,“ komentuje žena čin bývalého rivala, který po prvním kole poskytl Jiřímu Drahošovi reklamní plochu.

Lidé prostí výstřelků podle ní připadají lidem nudní. A tak se manželka kandidáta tuží, aby do „destilované vody“ přidala nějakou příchuť.

Vzápětí se ale podiví. „Netušila jsem, že s prezidentem má být legrace! Občas si přečtu, že je Miloš Zeman zábavný, a když chtěl kandidovat Jaroslav Kubera, taky ho velebili, že dělá vtipy. Já si možná bláhově myslím, že by měl být hlavně morálním vzorem a důstojně reprezentovat,“ podotýká Eva Drahošová. V těch slovech je slyšet jemná „ťafka“ na adresu protivníka.

S nevolí zmiňuje podpásové údery. A pro ilustraci dodá čerstvou perličku z manželova rodného Jablunkova. „Podle švagra se tam teď šíří fáma, že manžel lidem vezme důchody. A podle rčení ‚na každém šprochu…‘ prý teď někteří váhají s jeho volbou.“

Donedávna hlídací babička

Řadu let byla Eva Drahošová spokojenou „hlídací babičkou“. Přestože si uvědomuje, že tato její role v případě manželova vítězství utrpí, ani v budoucnu by o kontakt s vnuky nechtěla přijít. Staršímu je sedm let. „Je to pohodář. Jeho čtyřletý bráška chodí do školky. Jsou to děti starší dcery Radky,“ říká Eva Drahošová.

Obě dcery mají ekonomické vzdělání a dcera Radka je ještě doma s dětmi a teď si bude hledat zaměstnání. Mladší Lenka pracuje v jedné nadnárodní společnosti. Chtějí však zůstat stranou veřejného zájmu, takže rodiče jejich přání respektují a mluví o nich co nejméně.

„Babičkovství je něco jiného než rodičovství, víc si to užijete. Jedna známá trefně vyjádřila, že u vnuků je výhoda, že jsou vratní,“ usmívá se manželka prezidentského kandidáta.

Připouští, že ji humor možná přejde. V případě manželova zvolení se bude těžko smiřovat se ztrátou soukromí.

„Představa, že si půjdu koupit třeba boty a za mnou budou stát bodyguardi, mě děsí. Na druhé straně jsem už trochu zvyklá z doby, kdy byl manžel šéfem Akademie věd. To byl docela vysoký post.“

Celé léto byli při kampani s manželem 24 hodin a žádná ponorka prý mezi nimi nenastala. Nyní má naopak každý vlastní program a moc se nevídají.

Zatěžkávací zkouškou mohl být pro jejich svazek roční pobyt na univerzitě v tehdy západoněmeckém Hannoveru v roce 1985. Žádná krize prý ale nenastala, šlo jen o náročné období.

„Dcery byly tehdy malé, jedna po druhé dostaly neštovice, ale s pomocí maminky jsem to zvládla. Pro manžela to byla příležitost a trvalo dva roky, než ho tam pustili. Proto mě zlobí, když mu lidé nevěří, že se dostal ven, aniž by byl v partaji,“ podotýká.

Ambice? Ty jsem neměla

Manželství Drahošových by se dalo označit za to, kterému odborníci říkají jednokariérové. Tedy že jeden z páru se věnuje přednostně rodině.

„Já jsem ambice nikdy neměla a nestydím se za to. Manžel si rodinného zázemí hrozně cení. Přitom máme demokratické manželství a o všem důležitém spolu diskutujeme. Když někdo něco nechce, ten druhý to respektuje,“ ubezpečuje kandidátka na první dámu, která spatřuje svůj vzor v Olze Havlové.

Pokud se Jiří Drahoš stane prezidentem, chce se jeho žena zaměřit na pomoc seniorům. Charitativní aktivity se od první dámy očekávají a ona ze svého okolí ví, jak je důležité, aby staří lidé zůstali co nejdéle v domácím prostředí.

Zatímco v některých chvílích si Eva Drahošová slova hlídá, s gustem se rozvypráví o společných zájmech, převážně kulturních. Rádi chodili do divadla, na koncerty či výstavy. Srdeční záležitostí je pro oba chata v Kamýku nad Vltavou. „Máme ji na nádherném místě na skále, odkud koukáme na Vltavu. Když jsme se kochali nad nějakým pěkným místem v cizině, nakonec jsme se shodli, že nad pohled z naší terasy není.“

„Nejsem sice takový bojovník jako manžel, ale teď jsem odhodlaná nasadit pro něj všechny síly,“ dušuje se.