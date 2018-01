Zeman automaticky postupuje, přijďte až za dva týdny, hlásá lživá zpráva

Je to samozřejmě nesmysl. Ústava úřadujícímu prezidentovi žádnou takovou výhodu nedává. Do případného druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získají v prvním kole nejvyšší podíl hlasů. A to navíc pouze v případě, že ani jeden z nich nezíská přízeň více než poloviny voličů.

Zmíněné falešné zprávy mohou vypadat nějak takhle:

K situaci se už vyjádřilo i ministerstvo vnitra, které samozřejmě vyvrátilo, že by byly informace obsažené v těchto výzvách pravdivé. Pro uživatele, kteří falešné zprávy sdílejí, by to podle ministerstva navíc mohlo mít i nepříjemné následky.

„Toto šíření informací nepravdivého charakteru prověřuje Policie České republiky pro podezření ze spáchání trestného činu maření přípravy a průběhu voleb podle § 351 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,“ uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě.

Nepravdivé letáky a vzkazy se po internetu bleskově šíří. Nutno však dodat, že v řadě případů jsou vnímány jako volební humor, neděje se tak ve snaze záměrně mařit prezidentskou volbu.

Lživý leták, který má odradit příznivce Miloše Zemana od příchodu k volebním urnám dnes a zítra, prověřuje například ostravská policie. Tvrzení se objevilo ve schránkách v jedné ulici městské části Zábřeh. Policie žádá lidi, kteří našli ve schránce uvedený leták, aby se jim ozvali.



Aktivita těchto „vtipálků“ neunikla ani pozornosti Jiřího Ovčáčka, mluvčího prezidenta Zemana, který se proti ní ohradil na svém twitterovém profilu.

Nutno dodat, že leták, který sdílel Ovčáček, je dvojnásobně rafinovaný. Kromě nepravdivé informace o automatickém postupu prezidenta Zemana do druhého kola totiž špatně uvádí i datum, kdy se má druhé kolo odehrát. Voliči v případném druhém kole nepůjdou k volebním urnám 25. a 26. ledna, nýbrž o den později 26. a 27. ledna.

Reakce protikandidátů a trestní oznámení

Ovčáček vyzval Zemanovy protikandidáty, aby se od „této hnusné praktiky“ distancovali. Ovčáčkovu výzvu už přijal Mirek Topolánek. Nicméně nejspíš ne tak, jak si mluvčí představoval.

„Distancuji se od toho. Na rozdíl od Miloše Zemana se nedomnívám, že citovaná třetina obyvatel je slabá duchem, že každý 7. občan je debilní, dementní nebo alkoholik a že zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt,“ uvedl s odkazem na očividnou nepravdivost sdílených informací.

Drahoš dle ČTK poznamenal, že bojuje čestně a s podobnými praktikami nemá nic společného. „Ostatně jak nedávno řekl sám Miloš Zeman, neměli bychom podceňovat inteligenci českých voličů,“ připomněl vyjádření Zemana, ve kterém současný prezident reagoval na varování před neovlivňováním voleb ze zahraničí nebo před dezinformacemi.

ČTK dodává, že ve čtvrtek večer podala trestní oznámení kvůli letákům bývalá místopředsedkyně moravskoslezské organizace Strany práv občanů Ludmila Večerková. Osobně leták nedostala. Policii kontaktovala na základě informací, které získala od známých. „Je to hrozné. V tuto chvíli je jedno, jestli se jedná o Miloše Zemana nebo jiného kandidáta. Taková zpráva spoustu lidí ovlivní. Hlavně starší. Mohou si myslet, že leták je pravdivý. Je to nefér boj,“ řekla