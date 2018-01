Středoškoláci chtějí za prezidenta Drahoše, drtivě porazil Zemana

Jiří Drahoš ve druhém kole jednoznačně zvítězil se 75,86 procenty hlasů, Miloš Zeman získal pouze 24,14 procent hlasů.

„Výsledky Studentských voleb by neměly být přeceňovány, ale ani přehlíženy. Jsou specifickou výpovědí o nejmladší generaci. Lze je chápat i jako určitý vzkaz těm starším, generaci rodičů a prarodičů,“ uvádí Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách.

Jiřího Drahoše zvolili studenti také v prvním kole studentských prezidentských voleb, které se konalo v prosinci. Drahoš tehdy získal 33 procent hlasů, Miloš Zeman 19,95 procent.



Jak by ve druhém kole volili studenti průmyslovky?

Redakce iDNES.cz se byla podívat, jak volí žáci na Střední průmyslové škole stavební v Praze. Ze 118 hlasujících studentů jich chce za Drahoše 76,92 procent z nich, hlas mu tedy dalo 90 studentů.

„Půjdu volit pana Drahoše, byť Zeman je osobnost, nepřijde mi, že by vystupoval diplomaticky, jak bych si představoval u prezidenta,“ vysvětlil jeden ze studentů.

„Nemám nic proti Zemanovi, ale Drahoš mi sedí víc jako osobnost i tím, jak vystupuje,“ zdůvodnil svoji volbu jeho spolužák.



Miloš Zeman získal od studentů na stejné škole 27 hlasů, tedy 23,08 procent.

„Volil jsem Miloše Zemana, protože si myslím, že má velké zkušenosti ve vrcholné politice, a že jeho názory by měly být dlouhodobě transparentní. Je inteligentní, i když občas Českou republiku nereprezentuje na 100 procent, ale bude mnohem průbojnější než ostatní,“ zdůvodnil jeden ze studentů, proč dal hlas Zemanovi.

„Volil jsem Miloše Zemana, je to lepší kandidát na prezidenta než pan Drahoš, který mi přijde jako nevýrazná osoba na takový post,“ vysvětlil druhý.

Do projektu Studentských voleb, který organizuje Jeden svět na školách, se školy přihlašují dobrovolně. Stejně tak je účast dobrovolná i pro studenty. Možnost volit měli studenti starší 15 let ze škol, které se do Studentských voleb zapojily.

Druhé kolo prezidentských voleb proběhne v pátek a sobotu 26. a 27. ledna.