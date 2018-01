Rozdělená vesnice. Volby proti sobě staví „domorodce“ a „náplavu“

V prvním kole tu oba kandidáti dostali shodně 375 hlasů. A každý z nich zvítězil v jednom okrsku – Zeman v původní části vsi, Drahoš v nové zástavbě na kopci. Zválcovali i zdejšího obyvatele Vratislava Kulhánka, dalšího z kandidátů, který skončil až třetí od konce a dostal jen 41 hlasů.



Srubec přesně ilustruje rozdělení celé republiky na dva tábory – jedni volí Miloše Zemana pro jeho politickou zkušenost, druzí chtějí na Hradě změnu.

Jan Doležal ze Srubce na jihu Čech je dlouholetým voličem Miloše Zemana. „Má sice svoje manýry, ale je takovej lidovej a v politice už je dlouho, má zkušenosti na rozdíl od Jiřího Drahoše,“ říká.

Stojí před svou hospodou Špejchar v zemědělské usedlosti na návsi a ze staré tmavě modré octavie vykládá zboží. Hospodu, v níž je i volební místnost, má plnou voličů Zemana.

O kus dál v téže obci je nová restaurace otevřená teprve od prosince v lokalitě, kde naopak žijí takřka výhradně voliči Jiřího Drahoše.

V nových domcích za miliony korun postavených na parcelách, které stojí od dvou tisíc korun za metr čtvereční, byť ještě před pár lety to byla obyčejná pole. Na stařičké rozviklané vývěsce u místní prodejny potravin, která jako by sem ani nepatřila, jsou tři stejné plakáty kandidáta Jiřího Drahoše. „Manželka ho volí,“ ukazuje prstem na plakát třicetiletý Pavel, který bydlí v jednom z nových domů. Sám volí – překvapivě – Zemana. „Myslím, že Zeman je menší zlo, už to v politice zná a umí v tom chodit. Doma se často dohadujeme,“ dodá.

V dolní části obce není předvolební plakát ani jeden. Ani Miloš Zeman tu kampaň nedělá. „Miloš to tady má jistý. Nepotřebujeme, aby nám někdo napovídal,“ říká důchodce František ze „starého“ Srubce.

Není to úplně tak pravda, že by zde vítězství Miloše Zemana bylo předem jasné – při minulých prezidentských volbách tu Miloš Zeman v obou kolech s Karlem Schwarzenbergem prohrál, v druhém kole měl Zeman necelých čtyřicet procent, což odpovídá zhruba poměru mladých a starousedlíků ve Srubci.



„My máme v celé obci věkový průměr 37 let. Mladí žijí nahoře, staří, kteří volí konzervativněji, dole. Při každých volbách je obec rozdělená. Nové domky volily v parlamentních volbách ANO, lidé ze statků volili ČSSD,“ doplňuje starostka Lenka Malá.

Rozdílnost a rozdělenost vsi je vidět na první pohled. Za vraty usedlostí v dolní části Srubce štěkají psi, z parapetu u zdejší hospody civí šedá kočka na unuděnou náves s kapličkou a knihobudkou. Všichni se tu s vámi ochotně baví a navzájem se znají. Novostavby zase hlídají nejčastěji kamery, neprůhledné či betonové dvoumetrové ploty. Místo kapličky zde stojí moderní dětské hřiště. I sousedé navzájem znají maximálně jméno. „Volíme Jiřího Drahoše, chceme na Hradě slušnost a ne buranské chování,“ vysvětluje jedna z mladých maminek.

Ačkoliv volby začnou až za hodinu, přesto před hospodu v „Zemanově“ okrsku už přijíždí první voliči ve stříbrném passatu. Dívka s občankou v ruce se hrne k zavřené hospodě. „Ještě se nevolí?“ zeptá se zklamaně, když vezme za kliku. Mezi prvními dvaceti voliči, kteří přišli v prvních deseti minutách od otevření místnosti, volili i starší manželé. „Jdu volit Zemana. Drahoš mi není sympatický, navíc ho znám z Akademie věd, kde jsem pracovala,“ vysvětluje dáma v bílém kabátku.

Za mě volí manželka

Zdá se, že volební účast tady bude vysoká a možná překoná i tu minulou, jež činila bezmála 70 procent. Příběhy některých voličů znějí bizarně.

„Koho volím?“ zopakuje otázku nedoslýchavý stařík za drátěným plotem domku. Pak pokrčí rameny. „Za mě volí manželka. Vždycky mi něco strčí do obálky,“ dodává. Jestli půjde volit i v druhém kole, zatím neví. „Jsem doma sám,“ dodává.

Situace ve Srubci, kde Jiřího Drahoše volí mladší lidé ze satelitu a starousedlíci volí Miloše Zemana, politology nepřekvapuje. Je to jeden z charakteristických rysů – věk a příjem. „Mladší lidé inklinují k Drahošovi. Starší k Zemanovi. S rostoucím příjmem stoupá pravděpodobnost, že dotyčný bude volit Drahoše. Ale nejsou to jediné dominantní znaky,“ vysvětluje Petr Jüptner s tím, že roli může hrát i religiozita.

Srubec se od devadesátých let trojnásobně rozrostl a od roku 2006 se počet lidí zvýšil o 927 na současných 2,5 tisíce. Stal se tak jednou z nejrychleji se rozrůstajících vesnic v republice, mladí lidé měli zájem o parcely nedaleko krajského města, ale obec na to víceméně dneska doplácí. Chce stále fungovat jako vesnice, jenže nemá vlastní kulturní dům, školu ani sál. A tak třeba obecní ples se příští týden koná v Českých Budějovicích v kulturáku na jednom z největších sídlišť v krajském městě a právě o vlastní škole – malotřídce – místní nejvíce sní.

Náš soused Vratislav Kulhánek

Místní mají o volby takový zájem, že obec vydala i stovku voličských průkazů, se kterými budou místní volit jinde – nejčastěji na dovolených v horách. Naopak s voličským průkazem přijde osmička lidí, všichni „místní“, kteří tu bydlí v nových domech, ale ještě nemají ve Srubci bydliště. Kupříkladu nově zde bydlí kandidát na prezidenta Vratislav Kulhánek. „Lidé to ani nevěděli, až když v novinách uviděli fotku, na které uklízel sníh před domem, zjistili, že je to jejich soused,“ dodává starostka Malá.