Zeman propadl u lyžařů, Drahoš dostal v pěti obcích jen jediný hlas

0:01 , aktualizováno 0:01

Ve čtyřech obcích vyhrál prezidentské volby Michal Horáček, stejný počet prvních míst si připsal i Marek Hilšer a z 21 míst by voliči na Hrad poslali Pavla Fischera. O ostatní česká města a vesnice se podělili kandidáti, kteří postupují do finále. A to v poměru 5 632 ku 736 pro Miloše Zemana.