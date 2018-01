Volební místnosti se znovu otevřely, Češi si do 14 hodin vyberou prezidenta

Volební místnosti se po noční přestávce otevřely v 8:00. Hlasovat mohou přijít ti ze zhruba 8,4 milionu voličů, kteří se k tomu v pátek nedostali.

Šanci budou mít do 14:00. Poté volební komisaři začnou hlasy sčítat a zveřejňovat na volebním webu. Konečné výsledky by podle Českého statistického úřadu měly být známy do pozdního odpoledne.

Lidé si do volebních místností musí vzít občanský průkaz nebo cestovní pas kvůli ověření totožnosti. Na voličský průkaz nesmějí zapomenout ti, kdo si jej zařídili kvůli hlasování mimo domovskou obec. Hlasovací lístky se jmény obou finalistů dostanou voliči stejně jako v pátek až ve volební místnosti.

VIDEO: Pavel Fischer odvolil se svojí manželkou v Praze 10

Pátek ukázal, že o volby je zatím vyšší zájem než v prvním kole. Ve všech regionech přišla k volbám už více než desetina voličů, v některých okrscích, například v Sokolově či Hradci Králové, příležitost rozhodnout o novém prezidentovi využila čtvrtina voličů, některé okrsky hovoří i o víc než padesátiprocentní účasti.

Odvoleno mají oba kandidáti. Zeman hlasoval na základní škole v pražských Lužinách, Drahoš odevzdal hlas v hasičské zbrojnici v Lysolajském údolí.

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který podporuje Zemana, volil v pátek bez účasti médií.

Na Twitteru uvedl, že ve středočeských Průhonicích hlasoval čtyři minuty před uzavřením volební místnosti.

Kdy se premiér voleb zúčastní, nechtěla mluvčí vlády Barbora Peterová předem oznámit. Babiš se večer vrátil do Česka z Budapešti ze summitu zemí visegrádské skupiny.

VIDEO: „Hodila jsi správný lístek?", kandidát Drahoš se svou ženou odvolili

Ve druhém kole prezidentských voleb tak už hlasovali všichni předsedové sněmovních stran. Současného prezidenta podle svých slov volili předsedové komunistů Vojtěch Filip a SPD Tomio Okamura a také úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec. Drahošovi vhodili svůj hlas šéfové ODS Petr Fiala, Pirátů Ivan Bartoš, lidovců Pavel Bělobrádek, TOP 09 Jiří Pospíšil a hnutí STAN Petr Gazdík.