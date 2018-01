Drahoš u bookmakerů posiluje, někdo na něj vsadil přes půl milionu

„Zájem sázkařů je obrovský, a to do druhého kola zbývá ještě více než týden. Od soboty jsme přijali sázky zhruba za deset milionů korun, 80 procent jde na vítězství Drahoše. Nejvyšší sázka je za 526 tisíc korun v kurzu 1,66:1. Na Drahoše směřují také všechny vyšší tikety s vkladem nad 300 000 korun,“ řekl mluvčí Fortuny Petr Šrain. Fortuna zatím celkově přijala sázky za 60 milionů korun.



Tipsport zatím nabral sázky za 83 milionů korun, 12 milionů od ukončení prvního kola. Na Drahoše šlo od soboty 4,7 milionu, tedy zhruba 60 procent. „Hodně se sází také na volební účast, která by podle sázkařů neměla přesáhnout 63 procent, nebo na procentní výsledky kandidátů v jednotlivých krajích,“ sdělil mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava. Podle bookmakerů Tipsportu bude výsledek druhého kola velmi těsný, vítěz by měl získat necelých 53 procent hlasů.



Objeví se poblíž Zemana opět polonahá žena?

Podle Fortuny by měl v devíti krajích ze 14 zvítězit Zeman, Drahoše nejvíce favorizují v Praze, Středočeském kraji (1,16:1) a na Královéhradecku (1,44:1). Fortuna ve středu vypsala i kurzy na to, kdo bude moderovat prezidentskou debatu na ČT. Tu nakonec povede Světlana Witowská, jejíž původní kurz postupně klesl z 25:1 až na 1,01:1. A Fortuna vypsali také kurz 100:1 na to, že se ve volební místnosti v Zemanově blízkosti podobně jako v prvním kole objeví obnažená žena.

Chance nabrala sázky za 12 milionů korun. Podle mluvčí Markéty Světlíkové v neděli firma přijala tiket za 300 tisíc korun na vítězství Drahoše v kurzu 1,67:1. „Kurzy se po výsledcích prvního kola otočily v Drahošův prospěch. Stejně tak i vsazené peníze. Přes 80 procent sázek jde právě na vítězství Jiřího Drahoše. Nejvyšší sázky jsou v řádech desetitisíců korun,“ dodal mluvčí Sazky Václav Friedmann.

Sázky na prezidentské volby u Fortuny, Tipsportu a Chance zatím dosáhly v souhrnu 155 milionů korun. Podíl těchto tří firem na trhu kurzových sázek loni podle odhadů činil 92 procent. Ostatní společnosti absolutní hodnotu většinou nezveřejňují, dá se však předpokládat, že celkový objem sázek se blíží 170 milionům. To je téměř 3,5krát více než v minulých prezidentských volbách.