Slovenský tisk: V Česku se rodí nový Kiska, Drahoše čeká diskreditační kampaň

„Nenaplnila se noční můra nejen pražské kavárny, že Miloš Zeman oslaví volební vítězství už po prvním kole. Nenaplnil se sen o tyrkysové revoluci Pavla Fischera, přesvědčení Michala Horáčka, že když poctivě prochodíte celou zemi, nemůžete neuspět, ani výzva Marka Hilšera, že na Hradě nemá být vysloužilý prezident za svým kariérním zenitem,“ píše list Sme.



Podle deníku bude Drahoš v nejbližších dvou týdnech čelit neustálé diskreditační kampani a právě to, jak se k ní postaví, předurčí jeho prezidentské naděje. „Nebude to mít lehké, ale pokud to ustojí, může se stát prezidentem. Ze Zemanových soupeřů má totiž největší šanci získat na svou stranu voliče protikandidátů,“ uvádí Sme.

„Na Pražském hradě budou muset připravit plán B. Ještě pár dnů před volbou novináři spekulovali, že prezident Miloš Zeman by při nízké účasti mohl vyhrát již v prvním kole. Necelých 39 procent vypadá jako menší Zemanův neúspěch,“ napsal Denník N. Problémem pro Zemana je podle listu i to, že nezanedbatelný počet hlasů získali další kandidáti, kteří se vůči němu vyhraňovali.

Stěhování Zemana na Vysočinu není nereálné

Podle portálu Aktuality.sk porážka současného prezidenta není z říše fantazie a stává se reálnou možností. „Zemanovo stěhování na Vysočinu je po prvním kole voleb pravděpodobnější, než se dosud zdálo,“ uvedl portál, podle kterého sčítání hlasů ukázalo, že Česko je rozděleno radikálněji, než tomu bylo dosud.

Protizemanovské odhodlání vypadá být podle portálu dostatečně silné na to, aby vydrželo dva týdny do rozhodujícího kola hlasování. „Voliči Horáčka, diplomata Fischera či aktivisty Hilšera by měli být dostatečně motivováni, aby využili příležitosti vyhnat Zemana z Hradčan,“ dodal portál Aktuality.sk.

„Jiří Drahoš na sebe váže celou ?protizemanovskou ? veřejnost, která čistě matematicky má podle výsledků prvního kola větší sílu než sám Zeman. Pokud se Drahoš až do finálního hlasování nedopustí hrubých chyb, může se radovat po vzoru slovenského prezidenta,“ napsal slovenský list Hospodárske noviny na svém webu. Portál deníku uvedl, že situace na Slovensku byla velmi podobná té současné v Česku, když nynější slovenský prezident Andrej Kiska s minimem politických zkušeností dokázal ve volbách hlavy státu v roce 2014 porazit politického matadora, premiéra Roberta Fica.

Newsweek: Morálka politiků Čechy nezajímá, jde jim jen o pivo

„Výsledek nynějšího prezidenta musel být pro jeho štáb nemalým překvapením. Dosud mu totiž průzkumy dávaly drtivou převahu nad Drahošem,“ upozornil zpravodaj polského listu Gazeta Wyborcza. Zemanovi dokonce nepomohla v závěru kampaně ani podpora Andreje Babiše, který na podzim vyhrál parlamentní volby a kterého Zeman před pár týdny jmenoval premiérem.



Podle autora komentáře nelze vyloučit, že Babišova podpora se ukázala být medvědí službou a že toto spojenectví Zemanovi uškodilo, zvláště ve světle zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), vyšetřujícího nesrovnalosti při udělení unijní dotace pro Babišovu firmu. Prezident Zeman ale přislíbil, že i tak Babišovi svěří druhý pokus vytvořit vládu. Znalci ústavy si nejsou jisti, zda prezidentovo počínání je v souladu se základním zákonem, podotkla Gazeta Wyborcza.

„Zločiny, alkohol, korupce. Morálka v politice Čechy nezajímá,“ nadepisuje svůj článek polská verze týdeníku Newsweek, předpovídající ještě před závěrem prvého kola, že „za chvíli se funkce prezidenta chopí člověk proslulý alkoholovými přešlapy, nadbíháním Putinovi a vulgárními nadávkami“.



A to Miloš Zeman - protože o něm je podle autorky řeč - měl už celé funkční období a působení v křesle premiéra na to, aby své sklony předvedl v plné kráse. Za vady je ovšem může považovat jen pozorovatel polské politiky, Čechům nevadí. „Češi jsou velmi pragmatičtí. Popravdě řečeno, většinu lidí zajímá jen koryto a sklenice piva,“ dodává názor znalce české reality Aleksandera Kaczorowského.

Časopis připouští, že největší šance na prezidentské křeslo by měl mít Jiří Drahoš, má však velkou vadu: je nudný chemik a jeho volba by neumožnila utřít nos přechytralým Pražákům, vysedávajícím v kavárnách. Zato zvolení Zemana by - po výběru Babiše premiérem - bylo doplněním pomsty na elitách za léta sociálního příkoří. Zeman a Babiš jsou totiž v jistém smyslu marketingovými produkty bez idejí pro lidi, kteří mají dost demokracie a Evropské unie - a v tomto kontextu odcházejí Zemanovy vady a podivínství do pozadí.

Lichotivě o Zemanovi nepíše ani francouzský list Le Monde. Podle něj kazí prezidentovu pověst několik kontroverzí - od soukromého života přes nezdravý životní styl po bouřlivé vztahy s opozicí. List ho charakterizuje jako populistu a euroskeptika, který podmiňuje možnost, že by Česko mohlo přijmout euro vyloučením Řecka z eurozóny. Drahoš je politickým nováčkem a druhé kolo lze chápat jako referendum pro Zemana nebo proti němu.