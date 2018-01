Policie šetří sobotní potyčku v Zemanově štábu jako výtržnictví

„Podle některých záběrů mohlo dojít i k ublížení na zdraví nebo poškození majetku. Protože však nikdo ze zúčastněných policii o incidentu neinformoval, kriminalisté museli v samém prvopočátku vycházet pouze z otevřených informačních zdrojů. To však samo o sobě ke stanovení právní kvalifikace nestačilo,“ uvedla mluvčí pražské policie Andrea Zoulová.

„Situace se změnila až v neděli v podvečer, kdy se na policejní služebnu dostavil jeden z novinářů a podal trestní oznámení. Na základě poskytnutých informací i analýzy dostupných videomateriálů vyšetřovatelé zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu výtržnictví,“ dodala s tím, že nyní není možné předjímat, jestli nedojde k rozšíření právní kvalifikace nebo k její změně.



Trestní oznámení v neděli večer podal v neděli večer jeden z napadených novinářů. „Podal jsem to kvůli napadení od těch třech mužů,“ vysvětlil iDNES.cz jméno ani další detaily zveřejnit nechtěl, protože očekává, že teď budou výslechy a nechce nijak mařit vyšetřování. Z incidentu si vážné zranění neodnesl. Na rukou má modřiny a dostal pěstí pod žebra. „Na tom videu to bylo vidět a ještě pořád mě z toho bolí břicho. Ale techniku nerozbili,“ dodal. Policisté mu řekli, že byl první, kdo trestní oznámení podal a byli vděční, že se k tomu kroku někdo odhodlal, protože původně mohli řešit inicident jen ze zveřejněných videí.

K incidentu došlo v sobotu večer, poté co svůj volební štáb opustil vítěz voleb prezident Miloš Zeman. Na místě pak přestaly platit přísnější bezpečnostní podmínky a prostor mezi Zemanovými fanoušky a novináři se otevřel. Následně se Milanu Rokytkovi, který občas přispívá pro Parlamentní listy, se v salónku s občerstvením udělalo zle a zkolaboval. Podle mluvčí záchranky Jany Poštové se na jeho stavu podepsal i alkohol.

Když na místo dorazili záchranáři a muže ošetřovali, začali to novináři točit. To se nelíbilo jednomu ze Zemanových podporovatelů Janu Štolovi, který se o Rokytku staral. Začal na zástupce médií slovně útočit. K němu se připojil novinář Karel Slezák, který dokonce vyrazil z rukou kameru pracovníkovi televize Nova. Na to ho upozornil kameraman iDNES.cz a tím se s ním dostal do střetu.

„Pustil se do mě, že máme jít pryč. Nadával. Říkal jsem, že to je kamera za milion. ‚Pojďme to vyřídit jako chlapi‘, říkal. Vypálil mi jednu na hrudník, potom dal další dvě rány do obličeje. Pak nás oddělil jeden místní,“ popsal kameraman.

„Jsem pobouřena včerejším incidentem v Top hotelu, kde byl napaden náš kolega Alexander Šulc. I z videí pořízených na místě je jasné, že to nebyl on, kdo zaútočil. Chápu, že se útočník v některých médiích snaží ospravedlnit, ale rozhodně odmítám tvrzení, že to byl náš kolega, který pěstní útok fyzicky vyprovokoval, je to nesmyslné. Jen mobilním telefonem dokumentoval vyostřenou situaci,“ ohradila se šéfredaktorka iDNES.cz Naděžda Petrová.

„Kolega Šulc se do redakce vrátil s oteklou tváří a lékař mu doporučil klidový režim a nosit krční límec. Ve spolupráci s právníky zvažujeme další postup,“ dodala Petrová.

Incident odsoudil i Sobotka

Jeden z účastníků události, Jan Šolta, dnes ČTK sdělil, že muž, kterého novináři chtěli natáčet, měl srdeční záchvat, zkolaboval při popíjení. Lékař z přivolané záchranné služby podle Šolty poté požádal přihlížející, aby vyklidili prostor, aby mohli začít se záchranou muže. „Vykázali jsme proto neustále natáčející kameramany z modrého sálu, kam stejně neměli dovolený přístup, a uzavřeli posunovací dveře oddělující sály.... Při vytlačování nezvaných novinářů ze sálu se mj. dva novináři - oba byli viditelně označeni žlutou visačkou - dostali do křížku,“ uvedl Šolta a doplnil, že nebyl členem žádného štábu. Podle zveřejněného videa byl jedním z mužů, kteří při incidentu novináře vytlačovali ze sálu.



Nevládní organizace Reportéři bez hranic (RSF) dnes vyzvala čelní představitele České republiky, aby sobotní potyčku odsoudili. Podobný incident podle RSF nemá v demokratické společnosti místo. „Důrazně odsuzujeme útoky proti několika novinářům v době, kdy bylo oznamováno znovuzvolení prezidenta Zemana,“ uvedla šéfka pobočky RSF pro Evropskou unii a Balkán Pauline Adesová-Mévelová. Podle ní je nepřijatelné, aby příznivci politického vůdce této úrovně fyzicky napadali žurnalisty, kteří jen dělali svou práci.

Bývalý premiér a nynější poslanec za ČSSD Bohuslav Sobotka na twitteru útoky odsoudil. Slovní a fyzické útoky na novináře či jejich rodiny jsou podle něj nepřijatelné a neomlouvá je v žádném případě ani povolební euforie. „Novináři musí mít možnost dělat svoji práci svobodně a beze strachu, je to důležitá podmínka fungování demokracie,“ dodal.