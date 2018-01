Útok nahé aktivistky může Zemanovi zvýšit preference, myslí si politologové

Mlejnek se domnívá, že útok nahé aktivistky, která se na Zemana vrhla s anglickým výkřikem: „Zeman, Putinova děvka!“ může prezidentovi při obhajobě jeho mandátu spíše pomoct.

„Může podnítit nějaké voliče, aby nezůstali doma,“ vysvětlil Mlejnek. „Vysvětlí si to tak, že je Zeman v ohrožení. Že síly protizemanovské používají tyto prostředky, takže je to podnítí, aby šly volit,“ uvedl Mlejnek. Dodal, že elektorát současné hlavy státu nepřesvědčí ani její výkřik: „Zeman, Putinova děvka!“, spíš naopak.

Politolog Lukáš Jelínek se také domnívá, že útok aktivistky prezidentovi v českém konzervativním prostředí spíše pomůže. „Nejsme tu zvyklí na nějaké happeningy nebo na nějaké nezvyklé způsoby projevování protestu,“ řekl Jelínek iDNES.cz.

„Na jedné straně mě tento způsob protestu ani nepřekvapuje poté, co se Zeman zapojil do kampaně proti Pussy Riot, ale na druhé straně si nemyslím, že by to byl optimální způsob agitace nebo vyjadřování názoru ve volební místnosti,“ konstatoval Jelínek. Zemanovi příznivci se podle něj nyní semknou a půjdou ho podpořit.

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček dokonce mluví o politickém boji. „Po dezinformační akci proti panu prezidentovi se nyní definitivně prokázalo, že se odpůrci před ničím nezastaví,“ sdělil iDNES.cz.

Incidentem se zabývá policie, jak řekl pro iDNES.cz mluvčí policejního prezidia Petr Habenicht. „Mohu vám potvrdit, že policisté z Útvaru pro ochranu prezidenta ve volební místnosti zajistili osobu, která je podezřelá z protiprávního jednání,“ řekl s tím, že celou věc budou dále řešit pražská policie.



Mluvčí pražské policie Tomáš Hulan pro iDNES.cz uvedl, že žena je podezřelá ze spáchání trestného činu výtržnictví. „Dotyčné ženě v případě uznání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. Věc po konzultaci se státním zastupitelstvím zpracováváme ve zkráceném přípravném řízení.“ Aktivistku nyní vyslýchají policisté.

Zásah ochranky byl podle bývalého policisty a odborníka na bezpečnost Stanislava Kazbundy v pořádku. „Ochranka zasáhla takovým způsobem, jakým zasáhnout měla. Pana prezidenta vytáhla správným způsobem z dosahu útočnice,“ uvedl Kazbunda v České televizi.

Podle něj měl být prostor volební místnosti před vstupem ústavního činitele prohlédnut. Nicméně na místě čekající novináři sdělili, že je nikdo nekontroloval ani neprohledával. „Domnívám se, že ta osoba tam měla oprávnění být, jinak by se tam nevyskytovala,“ vyjádřil svoji domněnku Kazbunda s tím, že žena čekala v první řadě mezi novináři.

Bývalý pracovník Útvaru pro ochranu ústavních činitelů iDNES.cz sdělil, že místnost by se před příchodem chráněné osoby rozhodně měla zkontrolovat.



Podle prezidenta Asociace osobních strážců Pavla Caprata odvedli policisté při napadení prezidenta Miloše Zemana odvedli velmi dobrou práci. „Ochránci prezidenta reagovali přiměřeně,“ uvedl pro ČTK. Prověřit by se ale podle něj mělo, jak se aktivistka do volební místnosti dostala. Její přítomnost ve volební místnosti považuje za určité selhání.



Práci prezidentových osobních strážců komentoval na Twitteru někdejší ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD): „Na dnešním incidentu, jenž do volební mísnosti nepatří, mě nejvíce zaujal profesionální zásah ochranky prezidenta!“



K podobnému závěru došel i šéf hradního protokolu Vladimír Kruliš, který byl přímo na místě, jak řekl serveru iROZHLAS.cz. „Reagovali velmi dobře. Koneckonců jejich prioritou je ochránit chráněnou osobu, v tomto případě pana prezidenta. Zareagovali výborně. Tak, jak by někdo čekal, že takový útočník je okamžitě zastřelen, to se samozřejmě dělá na základě toho, jaké je to ohrožení. Takže myslím, že to vyhodnotili výborně, dokonce si myslím, že tu ženu ani nezranili, ač by asi v dané situaci mohli, povalili ji na zem. Za mě zásah výborný,“ uvedl Kruliš pro server. Dodal, že prezident se hlavně bál, aby se nestalo něco lidem v jeho okolí.

Na prezidenta se hnala polonahá žena Zeman je Putinova děvka, křičela

Na otázky, zda ochrance nehrozí nějaké postihy za to, že místnost před příchodem hlavy státu nezkontrolovala, případně co konkrétně aktivistce hrozí, Habenicht odpověděl, že věc je v šetření, a proto více informací sdělit nemůže.

Aktivistka je podle serveru FEMEN „sextremistka“ Angelina Diash z Ukrajiny. „Hnutí Femen chtělo útokem varovat občany České republiky, že volbou věčně opilého prostituta Zemana dávají hlas pasákovi z Kremlu, Vladimiru Putinovi,“ je uvedeno v prohlášení na jejich stránkách v angličtině.