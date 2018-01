Sázkaře postihlo „volební šílenství“, odvážlivec vsadil na Zemana miliony

Na prezidentské volby lidi u třech velkých sázkových kanceláří prosázeli dohromady více než čtvrt miliardy korun. „ V Tipsportu jsme na prezidentské volby přijali 130 tisíc tiketů za celkem 137,5 milionu korun. Nejvyšší sázka byla milion korun na vítězství Jiřího Drahoše, nejvyšší vyplacenou výhrou pak byl tip na to, že Drahoš nevyhraje za 648 tisíc,“ uvedl mluvčí společnosti Václav Sochor.

Fortuna přijala před volbami sázky za 100 milionů korun, nejvíce tento pátek. Podle jejího mluvčího Petra Šraina ten den sázkaře jiné události tolik nezajímaly. „Ale obecně v posledních týdnech jsme zažívali něco, co se nebojím nazvat jako volební šílenství,“ shrnul Šrain.

Zmínil, že největší výhru, kterou vyplatili, bylo 4,2 milionu korun. Někdo totiž vsadil na Zemana 2,2 milionu v době, kdy byl kurz na jeho výhru 1,91. Šrain dodal, že vzhledem k velice těsným výsledkům voleb i průzkumům, které dávaly oběma kandidátům takřka stejné šance, si hodně lidí vsadilo, že ve druhém kole budou mít oba kandidáti stejný počet hlasů.

Na to byl vypsaný kurz 9999:1. „Pokud by se to skutečně stalo, 291 sázkařů při celkovém vkladu 13 tisíc by si rozdělilo zhruba 130 milionů,“ zmínil Šrain.



„Na prezidentské volby se prosázelo přes 22 milionů korun,“ řekla mluvčí sázkové kanceláře Chance Markéta Světlíková. Částku 420 tisíc korun si odnesl člověk, který si vsadil 300 tisíc na to, že poslední televizní debatu prezidentských kandidátů bude sledovat více než 1,4 milionu diváků.

Zástupci sázkových kanceláří se shodují, že společenské sázky jsou pro ně složité a často se stává, že sázkaři mají lepší odhad situace než bookmakeři. Proto například při amerických prezidentských volbách Tipsport prodělal bezmála 20 milionů korun. „Podobně negativního výsledku naše sázková kancelář dosáhla i v podzimních volbách do českého parlamentu. Tentokrát jsme si vedli o poznání lépe a skončili v souboji se sázkaři v podstatě na nule - naše bilance je +265 tisíc,“ uvedl Sochor.

Podobně dopadla i Fortuna, které se podle Šraina povedlo „ubránit“ víceméně vyrovnanou bilanci. Tedy přijaté vklady v podstatě vrátili sázkařům. O něco hůře si vedla Chance, která na prezidentských volbách tratila. „Největším překvapením je, že jsme tyto prezidentské volby se sázkaři prohráli. Měli tentokrát podstatně lepší odhad a prodělali jsme na tom zhruba milion korun,“ zmínila Světlíková.

Ačkoli by se nové volby hlavy státu měly konat až za pět let, už nyní je možné si vsadit na to, kdo Zemana na Hradě vystřídá. Zatím největší šance má podle Fortuny Václav Klaus mladší nebo letošní finalista Drahoš. U Fortuny je také možné si vsadit, jak si Zeman v nadcházejících pěti letech povede. Například jestli jmenuje velvyslancem zpěváka Daniela Hůlku, herce Františka Ringa Čecha nebo režiséra Zdeňka Trošku. Případně zda se konečně setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

