Není důvod slavit. Zasypte propast mezi lidmi, vzkazují Zemanovi osobnosti

„Není jediný důvod slavit. Tenhle můj pocit asi nejde zobecnit, ale být prezidentem, měl bych ho na mysli. Nepřeceňoval bych se, pokusil bych se mírnit. Nejde ani tolik o výhru, jako spíš o gigantickou prohru tábora Antizeman,“ uvedl spisovatel Zábranský.

„Ten tábor v poslední době hned několikanásobně selhal, mimo jiné svojí infantilností v předvolebním boji, ale i tím, že nedokázal nabídnout kohokoli, kdo by mohl konkurovat. Je mi líto těch čtyřiceti procent dobrosrdečných Drahošových voličů, kterým to zkazilo těch pět procent agresivních buditelů, kterým se někdy pro zjednodušení říká elita nebo kavárna,“ dodal.

Ředitel společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek by zase rád Zemanovi připomněl, že každý má alespoň částečnou možnost volby kdykoli. „Napadá mě, že by bylo zajímavé, kdyby se Miloš Zeman vrátil k hodnotám, které říkal, myslel si a nejspíš i zastával začátkem devadesátých let,“ vyjádřil své přání Pánek.

Bývalá kandidátka na prezidentku Táňa Fischerová znovuzvolené hlavě státu vzkázala, že rozdíl mezi lidmi, kteří ho zvolili a lidmi, kteří ho nechtěli, je tentokrát velice malý. „Stopadesát tisíc hlasů není tolik, aby z toho vyvozoval, že pro něj stejně jako dříve hlasovala většina,“ vysvětlila Fischerová.

Dodala, že tentokrát by měl více dbát na názory ostatních. „On to sice naznačil, ale svým povýšeneckým způsobem, že teď bude hodný. To není hodné prezidenta. To by měla být samozřejmost, že ctí názory druhých a trochu se podřídí tomu, čemu by se prezident podřídit měl. Není to diktátor ani autokrat, ale je to prezident země, kde žijeme všichni,“ uzavřela svá doporučení prezidentovi Fischerová.

Poměrně tvrdý vzkaz zaslal Zemanovi dramatik Drábek. „Pane Zemane, pro mne jste člověk, který se zasloužil o studenou válku mezi Čechy. Pokud se tuhle propast nepokusíte zasypat, věřte mi, že vás ještě jedna velká politická prohra čeká. Skončíte spolu s Václavem Klausem v kategorii politiků, kteří dostali šanci být evropskými státníky, ale skončili mezi extremisty okresního formátu,“ vzkázal Drábek Zemanovi prostřednictvím iDNES.cz.

Ekonom Tomáš Sedláček by mu poradil, aby začal pracovat na smíru. České republice by pak popřál, aby ostudy bylo, co nejméně.