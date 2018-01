Drahošovi příznivci vypískali Hůlku, Horáček se hádal s fanouškem Zemana

Krátce po deváté se před Rudolfinem začali scházet příznivci Drahoše. Většinou měli na kabátu placku, někteří ale přinesli i transparent nebo megafon. Společně na jednom tabletu sledovali celou televizní debatu. Postupem času jich přibývalo.

Nově příchozí se ptali, jak to vypadá a kdo vede. Někteří pak glosovali dění: „Vypadá špatně, asi mu došla pohanka,“ komentovala jedna fanynka Drahoše zdravotní stav Zemana narážkou na jeho přeřek v pořadu TV Barrandov, kde místo „dokončit pohádku“ pronesl „dokouřit pohanku“ (viz Zeman nedá Drahošovi šanci vybrat premiéra, i kdyby s ním prohrál).

Po půl desáté začali po schodech přicházet diváci debaty, kteří ji sledovali přímo v Rudolfinu. Zatímco ti z táboru Drahoše se s fanoušky na ulici vítali, Zemanovým sympatizantům nebyla jejich akce po chuti. Zpěvák Daniel Hůlka dokonce kvůli posměšným výkřikům „Zemanova hůlka“ raději odmítl poskytnout vyjádření médiím a rychle odešel.

Největší halas však nastal, když z Rudolfina vyšel Drahoš se svojí ženou. Společně podporovatelům zamávali. „Moderátorka byla skvělá, opravdu to zvládla skvěle. Pokud jde o mé vystupování, to musí posoudit jiní, já jsem byl spokojený. Řekl jsem skoro všechno, co jsem chtěl říci,“ komentoval diskuzi Drahoš. Následně se z davu jeho fanoušků začala ozývat hymna a Drahoš ji společně s nimi dozpíval.

Drahošovi příznivci pak napjatě čekali na odchod současné hlavy státu. Nakonec se nedočkali. Z jeho vozu sundal jeden ze zaměstnanců standartu a celý konvoj odjel bez Zemana. Jak potvrdil jeden z přítomných policistů, prezident odešel zadním vchodem. Po hlavním schodišti sešel jen jeho mluvčí Jiří Ovčáček, který také chválil práci moderátorky Světlany Witowské. Debatu hodnotit nechtěl s tím, že během pátku a soboty rozhodnou voliči, kdo se jim líbil více.

Horáček se pohádal s příznivci Zemana

Diametrálně odlišná byla situace před diskuzí. Krátce po šesté přišly Zemana před Rudolfinum podpořit zhruba dvě desítky lidí, kteří si přinesli transparenty s nápisy „Ať žije Zeman!“ Drahošovi pak do televizního duelu přišly fandit slavné osobnosti. Kromě bývalého hokejisty Dominika Haška to byli i herci Adam Mišík, Jitka Schneiderová či Aňa Geislerová. Dorazili i neúspěšní prezidentští kandidáti Marek Hilšer a Michal Horáček.



Právě druhého jmenovaného před schodištěm přivítal Zemanův fanoušek Jiří Černohorský pokřikem: „Pane Horáček, gratuluju vám k argumentům! Že řeknete příznivcům pana Drahoše, že vlastně dneska nikoho nezajímá pravda!“

VIDEO: Zemanův příznivec se před zahájením debaty pohádal s Michalem Horáčkem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Horáček mu oponoval, že nic podobného nenapsal. „Napsal jsem, že tentokrát to nerozhodne pravda,“ vysvětloval Horáček s tím, že kdyby pravda rozhodovala, tak by Zeman prohrál. Následně se snažil Černohorskému vysvětlit, že existuje server Demagog.cz, který hodnotí tvrzení politiků, zda jsou lživá, či pravdivá (viz Demagog: Zeman si v debatě častěji vymýšlel, na BIS se zasekl i Drahoš).



Zemanův fanoušek Horáčkovi oponoval, že to je stejná pravda, jako že existují proruské weby, jak tvrdí Česká televize. Do diskuze se postupem času zapojil i moderátor Jan Tuna, který šel kolem. Horáček mezitím pochopil, že Zemanův fanoušek není přístupný argumentům a raději zmizel do Rudolfina. Stejný postup zvolil po několika minutách i Tuna.

Protestuje s plyšovými krtečky

Kromě hádky, která trvala zhruba čtvrt hodiny, byl před Rudolfinem klid. Ten narušil pouze příjezd prezidenta, při němž si jeho podporovatelé stoupli podél zábran a začali skandovat.



Z řad veřejnosti přišel před příjezdem kandidátů na místo podpořit Drahoše s transparentem pouze pan Walaszek z Těrlicka. Před Rudolfinum dorazil s cedulí: „Krtečku – národe braň se. Zeman a jeho banda, ruský medvěd a čínská panda. Chtějí znovu obsadit hrad a budou zase žrát“.

Právě mezi ním a Zemanovi příznivci docházelo občas k výměnám názorů. Fanoušci prezidenta na něj dotírali s dotazy, kdo ho platí a proč chce na Hradě Drahoše, který chce v Česku imigranty. Walaszek iDNES.cz vysvětlil, že ho nikdo neplatí a že se svojí cedulí a plyšovými krtečky stál na náměstí už v prvním kole prezidentských voleb.

Fanoušci Zemana prostor před Rudolfinem opustili ještě před půl osmou. Mezi sebou se evidentně znali, jak iDNES.cz řekla jedna z jeho podporovatelek, potkali se na předchozích demonstracích, a tak se domlouvají na dalších setkáních. Příliš se ale s médii bavit nechtěli.