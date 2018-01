Přímá volba prezidenta pokračuje. Místnosti budou otevřené do dvou hodin

Drtivá většina výsledků, které budou k dispozici také na volebním webu iDNES.cz, by mohla být podle odhadu statistiků známa do sobotního večera.

Lidé si budoucí hlavu státu volí stejným způsobem, jakým vybírají senátora. Na rozdíl od senátních voleb ale mají na celém území republiky na výběr devět stejných kandidátů. Do volebních místností si musí vzít občanský průkaz nebo cestovní pas kvůli ověření totožnosti.

Od volební komise příchozí volič dostane prázdnou bílou obálku s úředním razítkem, do níž vloží hlasovací lístek preferovaného kandidáta či kandidátky bez písemných úprav. Případné přeložení nebo natržení lístku platnost hlasu neovlivní. Neplatné by byly jen ty oficiální lístky, které by byly přetržené nebo by nebyly vloženy do hlasovací obálky. Ta má bílou barvu na rozdíl od šedomodré obálky, ve které voliči dostanou hlasovací lístky. Neplatným by byl hlas také v případě, pokud by v obálce byly lístky více kandidátů. Obálku s lístkem pak volič před komisí vhodí do volební schránky.

Pokud žádný z kandidátů nyní nezíská nadpoloviční většinu hlasů, postoupí spolu s dalším nejúspěšnějším do druhého kola. Toto finále by se uskutečnilo za dva týdny, tedy 26. a 27. ledna.

Miloš Zeman volil se svou ženou v pátek v pražských Lužinách. Napoprvé mu v tom však zabránila aktivistka, která se skrývala mezi novináři, a když Zeman přikročil k urně, vysvlečená do půl těla k němu vyběhla (viz Na prezidenta se hnala polonahá žena. Zeman je Putinova děvka, křičela).

Proti ženě zakročila ochranka, viditelně otřeseného Zemana odvedla z místnosti dvojice členů ochranky. Po několika minutách se prezident vrátil a odvolil.

V první den volby volilo také ostatních osm kandidátů včetně bývalého prezidenta Václava Klause.