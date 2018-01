KOMENTÁŘ: Zeman nyní diktuje pravidla, z Drahoše dělá zbabělce

Před prvním kolem prezidentské volby to byla jedna z nejnudnějších součástí kampaně. Osmička kandidátů obcházela internetové televize, rádia a všemožná diskusní fóra, aby tam vedla stále stejně nudné debaty. Vzhledem k absenci Miloše Zemana byla většina z nich selankou. Navíc, jak se s postupujícím časem členové tohoto osmičlenného „pojízdného cirkusu“ víc seznámili, staly se z diskusí „veselé historky z natáčení“, v jejichž průběhu si kandidáti div vzájemně nevyjadřovali podporu.

Hle, před kolem druhým je z debat zatím ústřední téma. Budou čtyři? Nebo jen dvě? Na kterých stanicích se Miloš Zeman s Jiřím Drahošem utkají a jaký to bude mít průběh? Kdo se koho bojí a kdo z obou pánů účelově mění názory? Pojďme si tyto otázky postupně zodpovědět.

Strategie Miloše Zemana neúčastnit se před prvním kolem diskusí s protikandidáty byla z jeho pohledu správná. Zaprvé tím dával najevo, že on je prezident, a nikoli jeden z devítky uchazečů o Hrad. Zadruhé, ty nejsledovanější debaty se pohybovaly v řádu několika desítek tisíc diváků, což z hlediska volební matematiky není mnoho. No, a zatřetí, i osm prezidentových protikandidátů si často postěžovalo, že jim formát nesedí. Na rozdíl od něj si nemohli dovolit účast odmítnout. Jakkoli to od Zemana bylo trochu nefér.

Miloš Zeman se zjevně domníval, že buď zvítězí už v kole prvním, nebo se k pár procentům navrch promlčí i tím druhým. Ještě v polovině minulého týdne se v rozhovoru s MF DNES zaklínal, že diskutovat nepůjde a nepůjde.

„Každý kandidát má být hodnocen podle výsledků své práce. Na rozdíl od některých jiných kandidátů výsledky mé práce téměř všichni občané znají. Ať už se jim líbí, nebo nelíbí. Zadruhé jsem řekl, že nebudu své protivníky napadat a nebudu reagovat na jejich útoky. No, a dovedete si mě představit, jak jdu do nějakého duelu a nikoho v něm nenapadám?“ řekl tehdy doslova.

Zeman chystá munici

Jenže výsledky prvního kola mu ukázaly, že své slovo musí porušit. Bez napadání Jiřího Drahoše by se totiž Miloši Zemanovi klidně mohlo stát, že ostrouhá. Stejně jako před pěti lety totiž musí Zeman u svých voličů vyvolat pocit ohrožení a zásadního souboje o směřování státu. Jinak řada z nich zůstane doma a jejich hlasy by mu pak proti disciplinovanému šiku „antizemanovců“ mohly chybět.

Což o to, munice má Zeman na Drahoše jistě dost. Za všechny stačí zmínit výzvu Vědci proti strachu a lhostejnosti z roku 2015, kdy vrcholila uprchlická krize, nebo strašení ruskými, čínskými či jakými pokusy ovlivňovat volby v Česku. Jenže na to, aby to svému publiku prezident vysvětlil, jim to potřebuje sdělovat přímo. Zeman to sice může vykládat ve své talk show na TV Barrandov, tam se však sledovanost pohybuje okolo čtvrt milionu diváků. Prezident nyní potřebuje mnohem větší zásah. Takový mu zajistí jen přímý střet.

Už v sobotu tedy Zeman změnil strategii s tím, že vyslyší Drahošovu výzvu k diskusi. Původní výrok, že postačí dvě debaty, protože tři by lidi nudily, také přehodnotil. Nakonec přijde do čtyř největších tuzemských televizí. Česká televize, Nova, Prima i Barrandov mají každá trochu jiné publikum, Zemanovi to tedy dává možnost zasáhnout co nejvíc lidí.

Jiřího Drahoše tím dostal pod tlak. Zemanův protikandidát zaprvé není žádným extra rétorem a jeho tým může mít oprávněné obavy, že tváří v tvář protřelému politikovi neobstojí. Pokud by se to stalo čtyřikrát za sebou, byl by to pro Drahoše pořádný průšvih. Zadruhé Drahoš potřebuje jezdit do regionů, kde tolik neuspěl, ale podle dat jeho týmu tam má ještě nějaký potenciál růstu. Jelikož jde především o severní a jižní Moravu, nedalo by se to se čtyřmi debatami dost dobře skloubit.

Do diskuse se Zemanem totiž nelze jít bez přípravy. Všechny duely budou bezpochyby slušně sledované, o výsledném dojmu může rozhodnout i špatná gestikulace. To vyžaduje hodiny příprav, jež není možné „odbýt“ při cestě vlakem z Třince. Drahoš tedy prohlásil, že se účastní pouze dvou debat. Řada lidí tak rázem „smazala“, že se předtím diskusím bránil Zeman. Poselství je jednoduché: Drahoš Zemana dlouho úpěnlivě vyzýval, a když mu prezident kývl, tak z poloviny debat couvnul. Nejspíš proto, že se Zemana bojí.

Vůči Jiřímu Drahošovi je to trochu nespravedlivé, může proti takové interpretaci protestovat. Ale to je asi tak všechno, co s tím může dělat. Rázem je to Zeman, kdo si neklade podmínky (ano, přijde prý i do ČT, když bude debatu moderovat jeho „oblíbenec“ Václav Moravec) a určuje pravidla hry. On přijde v neděli (Nova), v pondělí (Barrandov), v úterý (Prima) i ve čtvrtek (ČT) a je prý na jeho vyzývateli, kam kromě České televize dorazí on.

Nikde není psáno, že Jiří Drahoš musí debaty s Milošem Zemanem prohrát. I on v posledních rozhovorech ukazuje, že je připraven útočit. „Je to paradox. Miloš Zeman, který snad v životě nepřeřízl pilou prkno a neví, co je běžná fyzická práce, tak lidem údajně rozumí. Je výsostný intelektuál, člověk, který v životě nepracoval,“ řekl třeba pro úterní HN.

Do duelů se Zemanem ovšem bude vstupovat s handicapem pověsti někoho, kdo se soka trochu bojí. Bude tedy muset být setsakra dobrý, aby Zemana v duelech předčil. Lepší, než by mu stačilo bez popsaných okolností.