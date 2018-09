Primátoři před volbami: vlastní akcie za miliony i hotel na Srí Lance

Primátoři vydělávají sice něco mezi 60 a 100 tisíci hrubého, ale mnozí už přišli zajištění do funkce. Typickým příkladem dobře zabezpečeného exmanažera je podle majetkového přiznání brněnský primátor Petr Vokřál (ANO), někdejší vrcholný šéf odpadové společnosti .A.S.A. Ten drží cenné papíry hned devíti firem. Mezi nimi například Pioneer Funds, Bigboard Praha nebo Novartis AG.



Jejich hodnotu prý nyní vyčíslit nedokáže. Před čtyřmi lety ale Vokřál, kterého do politiky přivedl šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek, prohlásil, že jeho finanční portfolio má hodnotu zhruba 20 milionů korun. K tomu má ještě dům či byt v hodnotě milionů korun.

To jeho stranický kolega, primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO), který se dříve živil například jako šéf farmaceutické společnosti Walmark, uložil své bohatství do nemovitostí. Vlastní s manželkou rodinný dům v Ostravě, ve kterém bydlí, druhý dům v Beskydech využívá jako rekreační chalupu.

Další byt v Ostravě koupil dceři. A kromě toho ještě pronajímá horský penzion v Beskydech a má podíl ve firmě, která provozuje hotel na Srí Lance.

„Oblast cestovního ruchu mě vždy zajímala, a proto jsem si po dvou dekádách ve vysokých manažerských pozicích – a dlouho před vstupem do politiky – splnil svůj sen jak investicí do srílanského resortu, tak i beskydským penzionem,“ řekl MF DNES Macura s tím, že pokud by nebyl v politice, dost možná by osobně jeden z hotelů provozoval.

Krnáčová má hypotéku 1,5 milionu

Podstatně skromněji žije primátor Olomouce a nynější ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD), který v komunálních volbách už nekandiduje. S manželkou má třípokojový byt v panelovém domě v Olomouci, jehož pořizovací cena v roce 1997 byla podle něj 800 tisíc korun. Cenné papíry ani akcie nevlastní. Zato pořád splácí asi třistatisícový zbytek úvěru na opravu bytu.

Ještě stručnější než Staněk byla ve svém majetkovém přiznání primátorka Havířova Jana Feberová (ČSSD). Podle dokumentů nevlastní vůbec nic. „U manžela,“ odpověděla na dotaz MF DNES, kde bydlí.

Končící pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) vlastní byt a splácí hypotéku 1,5 milionu korun. Je majitelkou 57 akcií společnosti Johnson & Johnson, jejich hodnotu přesně neví.



Primátor Jablonce nad Nisou Petr Beitl (ODS) přiznal celkem 3,5 milionu korun na bankovních účtech. Beitl má dlouhodobě v nájmu i slavný liberecký hotel Ještěd. Jen za dva měsíce mu loni vydělal 2,5 milionu korun.