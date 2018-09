Babišova VIP zóna. Je tu hezky, ale draho, říkají lidé v Průhonicích

„Byl to pro nás obyčejný no name. Před vstupem do politiky jsme vůbec nevěděli, že tady nějaký pan Babiš bydlí,“ říká zhruba sedmdesátiletý muž z Průhonic, vzdálených šest kilometrů autem od Prahy.

Jak se žije v obci, kde bydlí současný ministerský předseda? Podílí se na jejím chodu? Často se totiž nechával slyšet, že až skončí ve vysoké politice, rád by se tady stal starostou.



Oslovený pětašedesátiletý muž zastřihuje živý plot na své zahradě nedaleko Babišovy Sokolovny – zařízení, do kterého si lidé mohou jít zacvičit, najíst se nebo se pobavit.

„Jo, vy se chcete ptát na pana Babiše? Tak k tomu já vám nic neřeknu,“ říká ihned. Pak se ale přece jen rozpovídá. „Když nebyl v politice, vůbec jsem ho tady nepotkával. Teď tu čas od času projde. Vídám ho, jak se tu baví s lidmi,“ líčí senior. Na otázku, co mu v obci, kde bydlí premiér, chybí, odpovídá: „Není tu kam si zajít na pivo. Taková ta normální restaurace pro normální lidi.“

Lukrativní adresa

Průhonice jsou už léta považovány za luxusní adresu v okolí Prahy. Vedle domků starousedlíků a zámku s nádherným parkem stojí honosná sídla včetně domu Andreje Babiše. Ten však není z ulice vidět přes vzrostlé stromy.



„Chodíme kolem a to víte, že nejradši bych to tam vykoukala, ale bohužel. Vidět nic není,“ svěřuje se reportérům MF DNES Petra Urbanová. Mladá maminka si v Průhonicích pochvaluje zejména bezpečnost. Také to, že je v obci školka, škola a zázemí pro děti.

„Co mi vadí, je, že tady není možnost, kam si jít zacvičit,“ říká. Přitom je tu Babišova Sokolovna – kromě restaurace i wellness a sportovní centrum. „To pro nás není,“ směje se v narážce, že třeba jednorázový vstup do fitness přijde na 500 korun.

A stejně jako staršímu muži ze zahrádky, i jí na Průhonicích vadí, že tu není možnost, kam si večer zajít do cenově přijatelné restaurace nebo na pivo.

„Paloma, která je na náměstí a patří Babišovi, ta je pro nás nedostupná,“ tvrdí další žena, kterou MF DNES v ulicích Průhonic oslovila. Obědové menu tam vyjde 1 390 korun za osobu. „Je to tady trochu VIP zóna, ale je pravda, že občas chodíme do Palomy do cukrárny. Dorty a zmrzlinu tam mají výborné,“ doplnila asi pětatřicátnice.

„Mně se tady strašně líbí. Jsem sice z Třeboně, ale sem občas jezdím do naší pobočky a vždycky je tu hezky,“ líčí „přespolní“ Hana Strusková. Když se jí reportéři MF DNES ptají na Babišovu politiku, úsměv jí trošku ztuhne.

„Já mám na něj svůj názor, nevolila jsem ho. Na druhou stranu musím říct, že nedávno jsme se byli podívat tam u něj na Čapím hnízdě, a klobouk dolů, jak to tam vypadá – zvířata, vyžití pro děti... Vůbec nevím, co po něm chtějí ti, co ho kvůli tomu kritizují. Vždyť to slouží lidem na rozdíl od jiných zařízení,“ dodává ve chvíli, kdy už jí k zastávce přijíždí autobus. Babiš je v kauze Čapí hnízdo obviněn kvůli dotačnímu podvodu.

„Ale my tady ve své podstatě žádného pana Babiše ani nepotřebujeme. Nám se o všechno – kanalizaci, čističku nebo svody na dešťovku – postarala naše paní starostka Borovičková,“ líčí sedmdesátiletý muž. Hned však doplňuje, že se díky Babišovi on a jeho sousedé zbavili staré továrny za domy.

„Staví tady novou vilovou čtvrť, takže to pro nás určitě bude příjemnější,“ dodává muž, který se brání označení starousedlík. „Žiji tu pětadvacet let, ale považuji se jen za místního,“ upozorňuje.

Kdo to tu vlastně řídí

Byť někteří lidé z Průhonic naznačili, že život v obci řídí spíš Babiš, starostka Hana Borovičková ho jako politika nebere. „Já ho vnímám jako každého jiného občana a místního investora. U nás je vícero úspěšných lidí, takže to, že tu bydlí premiér, nijak zvlášť nevnímám,“ přiznává starostka.



Daně už ostatně podnikatelé také do obecních rozpočtů neplatí. Starostka však upozorňuje, že Babišovy firmy přispívají na rozvoj obce. „Ale to dělají všechny firmy, které tady chtějí stavět,“ upřesňuje Borovičková, která letos ve vedení obce končí.

Babišovo hnutí ANO v Průhonicích vůbec nekandiduje. „Já tam bydlím, takže mám střet zájmů, tak se mi to nezdá vhodné, abych tam stavěl kandidátku,“ vysvětlil MF DNES premiér.

O hlasy voličů se zde ucházejí jen tři uskupení: Nezávislí pro budoucnost Průhonic, Hole a Rozkoše, Průhonice občanům! a Průhonice pro život. Koho premiér volí, nechává zpravidla bez odpovědi.