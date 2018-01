Výzkum: Zeman zmobilizoval laxní voliče. Opřel se o seniory a méně vzdělané

Zeman dostal většinu hlasů voličů ANO, KSČM, SPD i ČSSD z říjnových voleb do Sněmovny. Prezidentovi přišla hodit hlas i čtvrtina z těch, kteří se voleb do Sněmovny vůbec nezúčastnili.



„Podpora Jiřího Drahoše ve voličských skupinách byla v týdnu relativně konstantní. Miloš Zeman ale dokázal navíc zmobilizovat k účasti část voličů jemu spřízněných stran a nevoličů ze sněmovních voleb 2017. Díky tomu vyhrál volby,“ podotkl spoluautor průzkumu Daniel Prokop.

Doporučení neúspěšných kandidátů z prvního kola Marka Hilšera, Pavla Fischera a Michala Horáčka vyslyšeli jejich voliči jen z části. Drahoše volily pouze dvě třetiny z nich, pětina k druhému kolu vůbec nedorazila. Drahoš také více než Zeman ztratil část svých voličů z prvního kola.

„Miloš Zeman vyhrál zejména díky tomu, že v průběhu volebního týdne mobilizoval neúčastníky z 1. kola. Okolo 20-25 % z nich šlo volit a volilo Zemana,“ poznamenal analytik Medianu.



Zeman měl podle průzkumu velkou podporu zejména mezi lidmi nad 50 let bez maturit, seniory a nezaměstnanými. Hlas mu dal každý druhý, Drahošovi okolo 30 procent, ostatní k volbám nedorazili. „Drahoš porazil Zemana mezi lidmi do 50 let s maturitou. Mezi staršími vzdělanějšími lidmi byla jejich pozice vyrovnaná,“ uvedl Prokop.

Mezi pondělím před volbami a volebními dny vzrostla podpora Zemana zejména mezi mladšími lidmi bez maturity. „Zeman dokázal tuto voličsky nejvíce pasivní skupinu mobilizovat k účasti a jeho podpoře,“ podotkl analytik. Příjem voličů hrál podle něj ve volbě výrazně nižší roli než věk a vzdělání.

Zeman také podle průzkumu získal výrazně vyšší podporu v obcích s vysokým zastoupením pracujících v průmyslu a stavebnictví. Jeho podpora byla také vyšší v obcích, kde je více obyvatel v exekucích. Drahoš měl vyšší zisky v obcích, kde více lidí pracuje ve službách.

Median také zjišťoval vývoj nálad voličů ve volebním týdnu. Zatímco v jeho úvodu byl mírným favoritem Drahoš, v dalších dnech posílily preference Zemana a ubylo lidí, kteří k volbám neplánovali dorazit.

„Voliči Jiřího Drahoše byli častěji něž voliči Miloše Zemana motivováni negativní volbou, tedy volbou proti druhému kandidátovi spíše než sympatiemi k volenému. Ve volební dny to bylo 37 % pravděpodobných voličů Drahoše a 20 % Zemana,“ uvedl Prokop.

Výzkumu Prezidentský panel 2018 se ve třech vlnách od 22. do 27. ledna účastnilo 1 146 lidí.