Drahoš: Zeman společnost vždy rozděloval. Nemyslím, že to teď bude jinak

Pane profesore, ten konečný rozdíl mezi vámi a prezidentem Milošem Zemanem jsou necelá tři procenta, okolo sto padesáti tisíc hlasů. Není to mnoho, ale je to pro vás prohra. Co ji způsobilo?

My budeme průběh kampaně, jejích jednotlivých částí, v mém týmu analyzovat. V tuto chvíli nemám pocit, že by nějaká konkrétní věc v mé kampani mohla změnit situaci.

Neměl jste přece jen jít i do diskusí v komerčních televizích, na Novu a do televize Barrandov, která je velmi nakloněná prezidentu Zemanovi?

Měl jsem už v té době jiný program. Slíbil jsem na Slovácku a na jižní Moravě, že za těmi lidmi přijedu poté, co prezident Zeman řekl, že chce maximálně dvě debaty a třetí by už byla nudná. Pak najednou změnil názor o sto osmdesát stupňů. Já jsem měl dohodnuté veřejné debaty regionech. A navíc podle toho, co vím od sociologů, analytiků - kdo byl rozhodnut, že bude volit Miloše Zemana, volil Miloše Zemana, kdo byl rozhodnut, že bude volit mě, tak už to s ním taky nic neudělalo. Ani debata na Barrandově. Nemyslím, že to byla zásadní chyba.

Když jste komentoval výsledky, řekl jste, že byste rád využil energii ve společnosti a rád zůstal ve veřejném životě. Můžete naznačit, jaká pozice ve veřejném životě by vás zajímala? Zda je to třeba kandidatura do Senátu, nebo byste chtěl dokonce spolupracovat s některou stranou?

V tuhle chvíli to opravdu nejsem schopen říci. Jsem si jist jedním po té kampani a náladě, která se kolem toho vytvořila, po té vlně lidí naladěných na jednu strunu, která začala spolupracovat. A to tím, že bych rád zůstal ve veřejném, politickém životě. Ale o tom, v jaké formě, budu ještě přemýšlet. Teď je na to brzy.

Zeman vyhrál, ale o méně hlasů než před pěti lety K volbám přišlo rekordních 66,6 procenta voličů. Zeman dostal více hlasů než v minulých volbách

Volby byly nejen o tom, kdo bude novou hlavou státu a trošku referendem o Zemanovi. Mohly i naznačit, jaká vznikne vláda. Myslíte si, že když vyhrál váš soupeř, bude mít Andrej Babiš skoro neomezené množství času na to, jakou sestaví vládu?

Nevím, byla by to spekulace. Necháme se překvapit.

Sjednotí podle vás Miloš Zeman jako znovuzvolený prezident společnost, nebo ji bude rozdělovat? Co od něj očekáváte?

Vzhledem k tomu, že ji vždy rozděloval a polarizoval, tak nemyslím, že by to bylo jinak v budoucnu.