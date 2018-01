Proč volit Zemana? A proč Drahoše? Hosty Rozstřelu budou David a Šteindler

Režisér a herec divadla Sklep Milan Šteindler Drahoše podpořil i přímo v jeho štábu při sčítání výsledků prvního kola voleb.



„Jsem rád, že se ve společnosti, v té naší společnosti, o které se říká, že je rozdělená, že se přeci jenom našlo tolik lidí, kteří podpořili pana Drahoše i přes to, že se o něm prostě trousily takové pověsti, že to je jenom slušný člověk a nic víc. To je nějaká nadávka v dnešní době, že je někdo slušný člověk? Úplně se zapomnělo na to, že to je odborník a manažer. Manažer, který vedl instituci, ve které bylo 8 000 vědců,“ řekl ČTK Šteindler.



„Volil jsem v prvním kole stávajícího prezidenta Miloše Zemana a budu ho volit i v kole druhém. Je přímočarý, nezkorumpovaný a nebojí se říct svůj názor, i když to mnohým nevoní,“ řekl Blesku zpěvák, skladatel a producent Michal David.



