Co má politika a medicína společného? V Rozstřelu vystoupí onkoložka Chodacká

18:08 , aktualizováno 18:08

Co ji přimělo kandidovat do Senátu? Jaká témata by chtěla prosazovat? Půjde během kampaně také mezi občany? Na tyto otázky odpoví onkoložka Martina Chodacká, která kandiduje za ANO do Senátu ve volebním obvodě č. 5 - Chomutov.