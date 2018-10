Rychlovlaky a zeleň ve městě. I to jsou priority Fischera a Tylové v Senátu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Stejné barvy, stejné webové stránky, stejné priority a stejná tvář. Bývalý diplomat a poradce Václava Havla Pavel Fischer může pro svoji kandidaturu těžit ještě z nedávné prezidentské kampaně. Kandidaturu do Senátu však nepovažuje jako útěchu.

„Já to cítím úplně jinak. Bral jsem to spíš jako první překážku a běžím dál. Senát byla další soutěž, které jsem se mohl zúčastnit a já jsem rád, že mám tu možnost. Jsem tady, abych bojoval,“ řekl na úvod pořadu Fischer.

Tylová vyzdvihla jako svou silnou stránku komunikaci s obyvateli. „Jsem tady pro lidi, vím co je trápí a jak to ošetřit. Společně můžeme dosáhnout mnoha věcí,“ prohlásila.



Oba kandidáti byli opatrní v otázce, zda by podpořili svého nynějšího protivníka v případě, že by se sami do druhého kola nedostali. Muselo by se podle nich vzít v potaz mnoho okolností, například konkrétní složení dvojice ve druhém kole.

Fischer se podle svého programu chce zaměřit hlavně na bezpečnost a obranu naší země a využít k tomu svoje letité zkušenosti ze zahraničí. Mezi jeho další priority patří problematika zaostalých regionů v republice nebo územní rozvoj, který bude v souladu s ochranou životního prostředí.

Životní prostředí je společným tématem obou kandidátů do Senátu. Opoziční zastupitelka za Piráty a LES Eva Tylová považuje oblast za jednu ze svých hlavních priorit, o které se v Praze 12 stará.

Dříve pracovala jako ředitelka České inspekce životního prostředí, několik let působila i jako odborná poradkyně v této oblasti a také dvě období zasedala v dozorčí radě Botanického ústavu Akademie věd. V městské části bojuje například proti zástavbě louky Na Hupech, která je na okraji přírodní památky Modřanské rokle.



V prvním kole voleb do Senátu skončil jejich vzájemný souboj na Praze 12 jasně pro Fischera, kterému k hladkému postupu do druhého kola chyběly necelé tři procenta hlasů (47,98 %). Tylová získala 16,10 procent a přeskočila bývalého ministra financí za ANO Ivana Pilného (12,51 %).