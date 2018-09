Při volbách do Senátu na barvě obálky záleží

Do Senátu může volit každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl dospělosti a má trvalý pobyt v obvodu, ve kterém byly volby vyhlášeny. Ve druhém kole pak může volit i občan České republiky, kterému bylo alespoň druhý den konání druhého kola voleb 18 let.

Ve volbách do Senátu lze hlasovat pouze v obvodech, ve kterém byly volby vyhlášeny. Ministerstvo vnitra upozorňuje, že nachází-li se volič v době voleb na území jiného volebního obvodu nebo v zahraničí, volit nemůže.

Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně, je na nich vylosované číslo kandidáta a otisk razítka pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu. Voliči je dostanou nejpozději tři dny před zahájením voleb, tedy do 2. října 2018.

V případě ztráty, poškození, nebo když volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, může dostat ve volební místnosti novou kompletní sadu hlasovacích lístků.

Volič po příchodu do volební místnosti, kde budou vyvěšeny vzory hlasovacích lístků, musí prokázat svou totožnost, jinak nebude moci hlasovat. Při hlasování do Senátu lze využít voličský průkaz.

Poté obdrží od volební komise úřední obálku a musí se odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud tak neučiní, nemůže hlasovat.

Za plentou volič vloží do úřední žluté obálky jeden žlutý hlasovací lístek kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Lístek se nijak neupravuje.

Hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené, nebo nejsou v úřední obálce jsou neplatné. Pokud je v úřední obálce více lístků, je hlas také neplatný.

Volby do Senátu se konají společně s volbami do zastupitelstev obcí. V obecních volbách má hlasovací lístek i obálka šedou barvu. Důležité je, aby při souběhu voleb byl hlasovací lístek šedé barvy pro volby do zastupitelstev obcí odevzdán do úřední obálky šedé barvy a aby hlasovací lístek žluté barvy pro volby do Senátu byl odevzdán do úřední obálky žluté barvy, jinak jsou hlasy neplatné, upozorňuje ministerstvo.

Po hlasování vhodí volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před volební komisí do volební schránky.

Volič může požádat ze závažných důvodů obecní úřad a ve dnech hlasování volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě za ním komise vyšle své členy s přenosnou volební schránkou.

Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, nebude tak zvolen žádný z kandidátů. Bude se proto konat druhé kolo voleb o týden později, tedy 12. a 13. října 2018. Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří v prvním kole skončili na prvním a druhém místě.

Když se před druhým kolem kandidát vzdá kandidatury, nebo zemře, postupuje do druhého kola kandidát, který se v prvním kole voleb v konečném pořadí umístil na třetím místě. V takovém případě se druhé kolo může uskutečnit 19. a 20. října 2018.

Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb budou k dispozici pouze ve volební místnosti.