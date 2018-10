Začalo druhé kolo senátních voleb. Lístky se rozdávají až u uren

Senátní volby se nebudou konat ve všech 27, ale ve 25 senátních obvodech. V prvním kole totiž nadpoloviční počet hlasů dostali současný senátor a zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) a finalista letošní prezidentské volby Jiří Drahoš (za STAN)

Do druhého kola tak postupuje 50 kandidátů. Už teď je největším poraženým ČSSD, která obhajovala 13 senátorských mandátů, ale do druhého kola postoupilo jen pět jejích kandidátů. A například dosavadní senátorka za Rokycany Milada Emmerová se o postupující druhé místo dlouho přetahovala s kandidátkou za ANO Lucií Groene (jak je dělilo půl procenta hlasů, čtěte zde). Nakonec 73letá exministryně zdravotnictví dostala o 252 hlasů více. Ale favoritkou není, starosta Vejprnic Pavel Karpíšek měl v prvním kole téměř dvojnásobek hlasů proti Emmerové.

První volební kolo vyhrála ODS s 11 finalisty před hnutím ANO, kterému postoupilo deset kandidátů. V případě vítězství všech svých kandidátů by kluby obou uskupení byly sedmnáctičlenné. Jejich finalisté se ovšem střetnou ve třech obvodech, v dalších třech pak občanští a sociální demokraté.



STAN má ve finále pět adeptů a Leopolda Sulovského (Ostravak), který je členem senátorské frakce Starostů. Další dva do ní v případě zvolení svých dvou finalistů může přidat TOP 09. Klub by pak měl i s Drahošem 18 členů. Stejně početný by byl i klub KDU-ČSL, který k Čunkovi může přidat další čtyři senátory.

K většině 41 hlasů v jednaosmdesátičlenné horní komoře by pak těmto spolupracujícím frakcím stačilo pět členů klubu Senátor 21, pokud se tato frakce udrží díky zvolení alespoň jednoho z jejích tří finalistů.

ČSSD může ze 13 obhajovaných obsadit jen pět křesel a stejně jako ODS a ANO může mít maximálně 17 senátorů z původních 25. Po třech adeptech mají mít v závěrečném klání Piráti. Prosadili se i tři nezávislí kandidáti včetně dalšího prezidentského kandidáta Pavla Fischera. O zbývající tři finálová místa se podělili kandidáti KSČM, Soukromníků a třetí z úspěšnějších prezidentských kandidátů Marek Hilšer, jenž kandiduje za své hnutí. O budoucím uspořádání horní komory tak může rozhodnout i to, zda a ke které frakci se připojí senátoři bez politické podpory nebo ti, kteří kandidují za menší uskupení.

Takto by vypadalo složení Senátu, pokud by v 1. kole zvítězil kandidát s největším počtem hlasů. Rozdělení do senátních klubů odráží současnou situaci, noví senátoři jsou zařazení podle odhadů redakce.

Zajímavé souboje

Výsledky prvního kola, v němž získali nejméně dvě pětiny hlasů, staví do role favoritů prezidentské kandidáty Marka Hilšera a Pavla Fischera v Praze, podnikatele Ladislava Faktora na Českobudějovicku a místopředsedu Senátu Jaroslava Kuberu (ODS) na Teplicku. Se ziskem alespoň třetiny hlasů první kolo vyhráli rektor Mikuláš Bek (za STAN) v Brně, starostové Petr Vícha (ČSSD) na Karvinsku, Herbert Pavera (TOP 09) na Opavsku a Patrik Kunčar (KDU-ČSL) na Zlínsku, primátor Raduan Nwelati na Mladoboleslavsku a starosta Jaroslav Zeman na Jablonecku (oba ODS) a ředitel zoo Přemysl Rabas (za Senator 21) na Chomutovsku.



Velmi těsný byl v prvním kole souboj šéfa lidovců Pavla Bělobrádka a exministra kultury Daniela Hermana s jejich soupeři z ODS - policejním exprezidentem Martinem Červíčkem a starostou Havlíčkova Brodu Janem Teclem. Jednoznačného favorita nemají ani souboje na Šumpersku, Domažlicku nebo v Praze 8.

Nejnižší volební účast v historii ČR 15,4 Parlamentní (do Senátu; 2. kolo) 2016 16,7 Parlamentní (do Senátu; 2. kolo) 2014

18,2 Do Evropského parlamentu 2014

18,4 Parlamentní (do Senátu; 2. kolo) 2004

18,6 Parlamentní (do Senátu; 2. kolo) 2012

zdroj: ČTK

Výsledek voleb bude záležet na tom, kolik voličů se padesátce finalistům podaří přilákat do volebních místností. Ve finále bývá účast nižší až o polovinu v porovnání s prvním kolem a kandidáti nezřídka dostávají méně hlasů, než kolik jich měli v úvodním kole. A právě poslední senátní volby, tedy druhé kolo před dvěma roky, se zapsalo do historických tabulek nejnižší účastí v historii samostatné České republiky.

Dnes a zítra má možnost hlasovat 2,55 milionu voličů. Hlasovací lístky dostanou až ve volebních místnostech, v poštovních schránkách by je hledali marně. Upozornila na to i místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová. Stejně jako v prvním kole by lidé neměli zapomenout na doklad kvůli ověření totožnosti volební komisí.