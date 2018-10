Komunální volby by mohly leccos změnit, doufá kandidát do Senátu Drahoš

Samotný Drahoš nechtěl takový kusý výsledek v centrále hnutí STAN na Malostranském náměstí příliš komentovat. „Jsem vědec, používal jsem statistiku,“ řekl iDNES.cz. Přesto by se do druhého kola rád probojoval.

„Pevně doufám, že postoupím. Možná to nebude znít úplně neskromně vzhledem k tomu, co jsem před chvílí říkal,“ dodal vědec, který kandiduje v koalici KDU+Z+STAN+TOP 09.

Na otázku, s kým by se rád utkal v případném druhém kole senátních voleb odpověděl, že nejvíc se shodne s Miroslavou Skovajsovou z ČSSD. „Nemám žádnou preferenci, někteří protikandidáti se o mně nevyjadřovali zrovna lichotivě a férově, nevybíral bych si mezi nimi,“ dodal Drahoš.

Usednout v Senátu by ale přál svým „spoluprotikandidátům“, jak je sám nazývá, z prezidentských voleb Marku Hilšerovi a Pavlu Fischerovi. „Přál bych to i Hayatu Okamurovi, kterého znám jako velmi solidního člověka, přál bych to Mikuláši Bekovi v Brně, Pavlu Bělobrádkovi v Náchodě, máme spolu velmi přátelský vztah,“ vyjmenoval další kandidáty vědec.

Drahoš také potvrdil, že není spokojen se současnou vládou opřenou o komunistickou stranu.

„Je otázka, jak dopadne ve volbách druhá vládní strana ČSSD, čili považuju tu situaci za velmi nestabilní. Vidím určité hrátky mezi vládou a prezidentem a doufám, že komunální volby by mohly v celostátní politice leccos změnit,“ uzavřel Drahoš.

Senátorský klub hnutí STAN čítá dvanáct kandidátů. Mandát letos končí třem senátorům z tohoto klubu – Jiřímu Šestákovi, Leopoldu Sulovskému a Luďku Jeništovi. Hnutí nasadilo do říjnových voleb sedm kandidátů, velkým favoritem je právě bývalý předseda Akademie věd ČR a prezidentský kandidát Jiří Drahoš, jehož hnutí STAN podporovalo už v lednových prezidentských volbách.

Dalšími nominovanými jsou i rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek, hudebník a bývalý zastupitel Karlovarského kraje Miroslav Balatka, novinář, písničkář a bývalý mluvčí Bohuslav Fliedr, místostarosta Říčan Zdeněk Hraba, starostka Koněšína Hana Žáková, o svůj post znovu bojuje Jiří Šesták a Leopold Sulovský.