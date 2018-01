Simulátor voleb: Kolik hlasů stačí Zemanovi a kolik jich potřebuje Drahoš

I podle posledních předvolebních průzkumů, které mohly vyjít v pondělí, jsou šance obou prezidentských kandidátů před druhým kolem velmi vyrovnané. Rozdíl mezi Zemanem a Drahošem byl v prvním kole 615 946 hlasů. Nicméně Drahošovi vyjádřili podporu téměř všichni poražení protikandidáti.

Kdyby se jednoduše sečetl počet voličů Fischera, Horáčka, Hilšera, Mirka Topolánka a Vratislava Kulhánka z prvního kole, je to milion a sedm set tisíc hlasů (na výsledky prvního kola se podívejte zde). Pokud by se voliči drželi doporučení svých kandidátů, Drahoš by v tom druhém jasně vyhrál.

Otázkou je, kolik voličů sedmi poražených kandidátů dorazí v pátek a v sobotu do volebních místností a nakolik se budou řídit doporučením.

Simulátor druhého kola Simulovat výsledky voleb si můžete zde. Volební simulátor funguje v novějších typech prohlížečů Internet Explorer 10, v Chrome nebo ve Firefoxu.

Redakce iDNES.cz přináší ve spolupráci s Vojtěchem Hýžou, Karlem Minaříkem a Josefem Šlerkou interaktivní grafiku, ve které si každý může nasimulovat možný výsledek voleb.

„Zvolili jsme tři scénáře, které vycházejí z předvolebních výzkumů,“ vysvětluje Šlerka. U toho prvního autoři vycházejí z předpokladu, že k volbách přijde jen menší část voličů neúspěšných kandidátů. V tom případě by vyhrál Zeman.

Druhý scénář nazvali Antizeman. Předpokládají, že voliči poražených protikandidátů k urnám opět dorazí a budou se držet jejich doporučení.

„Letos to není boj pravice proti levici, daleko větší roli bude hrát aktivizace voličů. Účast rozhodne,“ dodává Šlerka. V simulátoru se můžete podívat, kolik lidí z těch, kteří v prvním kole nevolili, by muselo přijít do druhého kola, aby měl volební vítězství jisté jeden, či druhý kandidát.

V minulých prezidentských volbách byla účast v prvním kole 61,31 procenta. Ve druhém kole přišlo volit o 185 390 lidé méně, účast byla 59,11 procenta. Podívejte se v simulátoru, kdo by vyhrál letos, kdyby do druhého kola přišlo o 185 tisíc lidé méně než v prvním.