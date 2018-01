V debatě iDNES.cz se utkají mluvčí prezidentských kandidátů

Diskuse se zúčastní Jiří Ovčáček (mluvčí Miloše Zemana), Alena Ježková (mluvčí Pavla Fischera), Vladimír Šulc (mluvčí Vratislava Kulhánka) a Adam B. Bartoš (mluvčí Petra Hanniga). Zástupci ostatních pěti kandidátů nabídku iDNES.cz nevyužili.

Účastníci debaty budou diskutovat o tom, jak by vedli tiskový odbor budoucího prezidenta, jak by komunikovali s veřejností a zda by pořádali vlastní tiskové konference.

Zeptáme se jich také, jak by měl vypadat mediální obraz hlavy státu, jak by komunikovali na sociálních sítích a zda by byli aktivními obhájci prezidenta nebo klasickými státními úředníky. Řešit se bude také to, s kým by v tiskovém odboru prezidentské kanceláře rádi spolupracovali a jak dobře znají svého šéfa.



Padnou i dotazy na způsob vedení volební kampaně, na její financování i na to, jak se snaží přesvědčit občany, aby volili právě jejich kandidáta.

Portál iDNES.cz uspořádá v úterý 9. ledna od 12:30 superdebatu za účasti všech prezidentských kandidátů kromě Zemana.