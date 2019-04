Volebnímu plakátu Teličky dominuje číslo, pod nímž kandiduje Okamurova SPD

„Nedá se nic dělat, mě to netrápí,“ řekl iDNES.cz Telička. „Je to taková smutná náhoda,“ řekla iDNES.cz mluvčí Teličkova hnutí Hlas Barbora Bittnerová.



Velká fotografie s číslem 28 vítala ve čtvrtek dopoledne také ty, kdo přišli na tiskovou konferenci, kde se hnutí Hlas rozhodlo ukázat svůj volební spot a říci něco o svém programu.

Telička a další europoslanec Petr Ježek byli zvoleni před pěti lety za hnutí ANO, ale s Andrejem Babišem se rozešli. „Teď se hraje o to, zda liberální demokracie bude ve světě převažujícím modelem,“ řekl při představování nového hnutí Ježek.

„Hnutí ANO přichází...,“ řekl Telička při představování kandidátky a programu svého hnutí, zarazil se a opravil. „Negativní reklama je také reklama, konečně se dostaneme do médií,“ převedl své přeřeknutí do žertu.

„Hnutí Hlas je politický start up. Mladý, svěží, dynamický, ví, co chce a jde do toho,“ řekl Telička s tím, že podpory se jeho hnutí dostává od mladých, dynamických a kvalifikovaných lidí,“ uvedl europoslanec.



„Máme velmi slušný volební potenciál,“ odmítl Telička spekulovat o tom, jaký volební výsledek by chtěl s hnutím Hlas dosáhnout. Do volební kampaně dá jeho hnutí 5 milionů korun a chce oslovit liberální, proevropské voliče.