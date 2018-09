Souhra teplického tandemu se zadrhla. Feri je sketa, říká Kubera

„Dominik je osvěžením v tom smyslu, že je trochu recesista. Bude schopný se učit. Do budoucna má naději. Myslím, že spolupráce s ním bude dobrá,“ líčil v minulosti Kubera.



„Je to setkání dvou generací, které jsou od sebe padesát let. Pro mě to bude zkušenost, kterou jsem do dnešního dne neměl šanci poznat, těším se na ni,“ vracel pochvaly Feri.

Dnes na sobě nenechají nit suchou, byť jsou oba v úplně odlišných pozicích. Jaroslav Kubera přes opakované sliby, že to před čtyřmi roky bylo naposled, opět kandiduje na primátora. Feri je sice stále dosluhující radní, z Teplic se však už dávno posunul do Prahy. Je poslancem, jednou z hvězd TOP 09 a komunální volby letos vynechá.

„Neskutečná sketa. Teď, těsně před volbami – protože věděl, že s TOP 09 nemají sami šanci – se spojil s opozicí,“ vyhrkne Kubera, ještě ani nedozní otázky na to, proč se rozhodl opět kandidovat a jak hodnotí spolupráci s excentricky vypadajícím mladíkem. Ani nadále o něm neříká nic moc pěkného, ačkoli se dříve prezentovali téměř jako shovívavý mentor a vděčný žák.

„Netušil jsem, že mu to tak stoupne do hlavy. Nechodí na jednání rady ani zastupitelstva. Od té doby, co je poslancem, už vůbec ne. Vznáší se v nebesích kdesi okolo Poslanecké sněmovny,“ vykládá Kubera.

„Navíc kromě toho, že prosadil veřejný klavír, do kterého bouchají Romové, toho moc nenavrhoval ani nedělal. Miloš Zeman napsal knihu Jak jsem se mýlil v politice. Já bych mohl napsat: Jak jsem se mýlil ve Ferim,“ dodává.

Feri: Kubera se bojí prohry

Jenže ten si to nechce nechat líbit. „To jsou pěkné lži, tradiční rukopis Jaroslava Kubery. Na rady chodím, byť na tu poslední nemohu, protože koliduje s jednáním Sněmovny. Co se týče kritiky mojí práce, on sám přece hlasoval pro náš návrh revitalizace prostoru Janáčkovy sady nebo pro zvýšení finanční podpory spolkům a pro další věci,“ reaguje Feri.



„Pokud jde o údajné přeběhnutí, topka se dohodla na společné kandidatuře se stranami a hnutími, které jsou v opozici. Ale to nemá nic společného s mým působením v radě. Jen jsme se napříč zastupitelstvem dohodli, že by se měl zvýšit počet členů zastupitelstva, což by zvyšovalo i počty radních. To se panu Kuberovi nelíbilo,“ reaguje poslanec TOP 09.

„Vnímám to od něj jako součást předvolebního boje. Invektivy jsou u něj zcela běžnou věcí, nemá smysl to víc komentovat. Asi se bojí, že už neuspěje,“ dodává na Kuberovu adresu Feri.

On sám prý měl dávno jasno v tom, že na magistrát znovu kandidovat nebude. V Teplicích ani v Praze, kde z posledního místa kandidátky TOP 09 uspěl díky preferenčním hlasům ve volbách do Sněmovny. „Souběh funkcí by se nedal dále zvládat.“

Zato Kubera by v Teplicích rád uspěl i posedmé. Ačkoli už před čtyřmi lety říkal, že to je naposledy. A dodával, že vlastně nechtěl kandidovat ani tehdy. „Ale mrzel mě stav ODS celorepublikově a toto je drobná pomůcka, že jsme neztratili všechny pozice. A je to důkaz, že když je člověk skromný a pokorný, dá se i s pravicovou politikou prorazit,“ líčil v listopadu 2014 Kubera.

A dnes, po plánované, ale neuskutečněné kandidatuře na prezidenta? „Dnes ODS potřebuje pomoci ještě víc. Navíc nechci připustit, aby někdo rozfofroval peníze, které jsme městu ušetřili. Vždyť máme v rozpočtu přebytek miliardu a sto milionů korun, což je víc než rozpočet Teplic na rok. Potřebujeme dostavit zimák, akvacentrum a koupaliště,“ konstatuje Kubera. „Ty nové party jsou měkkoprojektovci, to je lití peněz do kanálu,“ dodává.

Právě s „novými partami“ se teď bude utkávat. Koaliční socialisté jsou na tom i v Teplicích mizerně, TOP 09 se spojila s opozičními Volba pro! Teplice a dalšími a s hnutím ANO tam tak nějak nechce mít před volbami společného nikdo nic.

Kontroverze budící Kubera připouští, že primátorský řetěz nemusí opět navléci, i kdyby ODS městskou radu sestavovala. Ostatně i před čtyřmi lety byl pro část možných partnerů nepřijatelný.

„I tahle varianta je. Na plakátech jsem v tandemu s náměstkem Hynkem Hanzou. Toho jsem si vychoval, je to stejná držgrešle jako já,“ vykládá Kubera. On prý navíc pokládá za prioritu obhajobu křesla v Senátu. „Nejlépe už v prvním kole. Celostátní politika se dá nejlépe ovlivnit z centra.“