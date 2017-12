Zeman je arogantní k voličům, pohrdá jimi, shodli se Topolánek a Drahoš

„Já jsem v nějaké debatě pojmenoval pana Ovčáčka jako viceprezidenta ČR, protože se tak někdy chová. Mně to připadá trochu arogantní od Miloše Zemana. Lidé mají právo znát jeho názory, nejen na prezidentské kompetence, jak je vykonává, nebo případně jak by je vykonával v dalším funkčním období,“ řekl Topolánek.

„Celý přístup Miloše Zemana není arogantní jen vůči těm protikandidátům, ale je podle mě arogantní vůči voličům,“ prohlásil bývalý premiér. „Miloši, vylez z Hradu ven, pojď mezi nás, pojď mezi lidi z podhradí a pojď se s námi bavit,“ vybídl Zemana. I prezidentův vánoční projev byl podle Topolánka určen jen Zemanovým voličům. „Urážel spíše ty zbývající, co ho volit nebudou,“ je přesvědčen.

Celé je to podle Topolánka Zemanova cílená hra a součást jeho prezidentské kampaně. „Jeho přístup k ostatním protikandidátům ukazuje, jaký Miloš Zeman je a jakým způsobem k tomu přistupuje. Já doufám, že mu to nevyjde,“ řekl expremiér.

Poslechněte si část vánočního poselství prezidenta Miloše Zemana

VIDEO: Vánoční poselství prezidenta republiky Miloše Zemana

Jiří Drahoš

Drahoš uvedl, že ani na chvíli neuvažoval o tom, že by měl přistoupit na diskusi s mluvčím hlavy státu Jiřím Ovčáčkem, jehož diskusi s některými vybranými kandidáty na Hrad naplánovala televize Barrandov. „Proč bychom měli diskutovat s panem Ovčáčkem? Bylo by to nedůstojné všech aktérů,“ řekl Drahoš. „Je to spíš tragikomická záležitost. Prezident z mého pohledu pohrdá svými vlastními voliči tím, že nechodí do debat,“ uvedl bývalý šéf Akademie věd a podle průzkumu CVVM v tuto chvíli druhý favorit volby prezidenta.

A reakce z Hradu? „Mrzí mě, že někteří lidé, kteří se rozhodli kandidovat na nejvyšší post v České republice, dávají najevo, že někdo je víc a někdo je méně,“ pokračuje ve sporu s prezidentskými kandidáty mluvčí Ovčáček.

Topolánek i Drahoš by zveřejnili zprávu OLAF k Čapímu hnízdu

Jak Topolánek, tak Drahoš jsou pro rychlé zveřejnění zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům OLAF o dotaci na farmu Čapí hnízdo. Kvůli dotaci chce policie stíhat premiéra Andreje Babiše, šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka a stíhá i Babišovy rodinné příslušníky.

„Pokud jde o padesát milionů korun, tak nepochybně mají všichni právo po začernění osobních údajů vidět celou zprávu, mít ji celou k dispozici a nejen příslušné orgány. Vidím to spíš jako hru o čas,“ řekl Topolánek.



„Z mého pohledu čím dříve, tím lépe. Ta zpráva je důležitá. Nechápu, proč by měla být důvodem k opatrnosti, já bych ji zveřejnil co nejdříve,“ uvedl Drahoš. Ministerstvo financí vedené Babišovou kolegyní z ANO Janou Schillerovou chce zprávu OLAF zveřejnit „do patnácti dnů“.