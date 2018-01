V politice nejspíš zůstanu, říká prezidentský kandidát Topolánek

Kolik byste si na sebe tři dny před začátkem prvního kola prezidentské volby vsadil?

Zásadně nesázím. Kdybych ale měl někomu poradit, tak řeknu, že ten kurz už nestojí za nic. Jsou lidé, kteří na mě vsadili, když to bylo 200:1, a těm skoro závidím. Myslím, že první kolo je vabank. Každopádně jsem mezi třemi, kteří se mohou dostat do druhého kola, což mne těší.

V minulosti jste často zmiňoval, že jste začal pozdě. A pokud máte mít nějakou šanci, musí dojít k „mentálnímu zlomu“. Zdá se, že k němu nedošlo.

K mentálnímu zlomu došlo. U agentur je to složité. Jeden z kandidátů jednu vedl, druhá je z Akademie věd a třetí patří nejmenované oligarchické struktuře. Takže průzkumům nevěřím a vůbec na ně neberu ohled. Podle čísel, která pokládám za relevantní, ale k mentálnímu zlomu došlo. Jiří Drahoš ztrácí, další tři jdou nahoru a já jsem jedním z nich. Mentální zlom nemusí být, že se něco konkrétního stane. Popisují ho sociologické a politologické studie, příkladů najdete hodně. Třeba francouzský souboj Sarkozy–Hollande, který měl podle všech předpokladů vyhrát Sarkozy. Anebo Komorowski–Duda v Polsku. Osm dní před prvním kolem vedl Komorowski o 14 procentních bodů, nakonec ho vyhrál Duda, a ve druhém Komorowského drtivě porazil. Nebo si vezměte souboj Kiska–Fico.

Většinou ale byly mentální zlomy viditelné. Třeba když před pěti lety Jan Fischer začal panikařit a v závěru drtivě projel debaty. Ve vašem případě nic vidět není, ne?

Nemusí to být viditelné. Jde jen o to, zda jsem opravdu nezačal pozdě a ty tendence se protnou už před prvním kolem. Potom bych do druhého mohl postoupit.

Nepřipadá vám zatím celá kampaň strašlivě nudná?

Je strašně nudná. Jako jediný jsem do ní vnesl trochu vzruch tím, že jsem do ní přinesl témata. Potěšilo mě, že většina kandidátů, která do té doby poměrně ploše říkala něco, nyní opakuje moje věty. Že jsem je přinutil se vymezovat. Tedy až na výjimky. Jiří Drahoš pořád říká to své: „bylo by dobře, mělo by se“ anebo „já nevím“. Přičemž u některých otázek udělal několik veletočů. Že je kampaň nudná, to z ní trochu udělala média, protože chtěla být překorektní. Politická korektnost nás jednou zabije. Nanutili nás do plochých diskusních formátů, kde je osm kandidátů a máte třicet vteřin na odpověď. Duely odmítá Miloš Zeman i Jiří Drahoš. Tak kde byste chtěl najít střet a ostré vymezování vůči kandidátům? Není na to prostor.