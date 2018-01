Zeman je nemocný a neschopný vykonávat mandát, řekl Topolánek

„Miloš Zeman je nemocný člověk. Je možné, že bude zvolen, ale nebude schopen vykonávat pětiletý mandát,“ řekl Topolánek



„Možná, že hlavní důvod, proč za ním lidé podle průzkumů stojí, je, že se s ním nepotkali,“ komentoval Topolánek vtípkem to, že si Zeman stále udržuje vysokou podporu veřejnosti a náskok před kandidáty.



„Česká republika potřebuje silného prezidenta, který bude mít dost zkušeností a energie, který nebude lidi rozdělovat a štvát proti sobě. V těžké době potřebujeme prezidenta, který nebude ani vítač, ani kývač, prezidenta, který se nebude schovávat, a chtít se promlčet do druhého kola voleb,“ uvedl v narážce na to, že Zeman ignoruje debaty se soupeři.

Variantou ale podle Topolánka není ani prezident z protizemanovského tábora.

„Chci být prezident, který bude hájit lidi proti tlaku Bruselu i proti silnému premiérovi. Ani Zeman, ani Antizeman, kdo nerozděluje, ale spojuje. Zeman a Antizeman žádnou alternativou nejsou. Nechci, aby společnost byla rozdělená na xenofoby a sluníčkáře,“ prohlásil v narážce na spory o přijímání migrantů.

Bývalý premiér jako svou přednost představil, že je schopen vést akademickou debatu i rozhovor s havíři. Topolánka ve středu osobně podpořili senátorka Daniela Filipiová či bývalá poslankyně za ODS Lenka Kohoutová, lékař a někdejší ředitel pražské záchranky Zdeněk Schwarz i ekonom Jiří Schwarz.

Ač se představil Topolánek jako někdo, kdo chce společnost integrovat, v závěru své kampaně se také na sociálních sítích ostře vymezil proti Miloši Zemanovi a Jiřímu Drahošovi, kteří mají podle průzkumů největší šanci postoupit do druhého kola prezidentské volby. Na serveru YouTube zveřejnil expremiér video, v němž říká, kdo by podle něj zemi neměl vést.

Stát nemá vést, kdo žije ze strachu, ani králík z klobouku

„Naše země je rozdělena na nesmiřitelné tábory. Lidé mají obavy ze známých i nových hrozeb. To nepochybně vyžaduje změnu. To vyžaduje sílu pro tu změnu. A odvahu tu změnu realizovat. Provést ji může jen člověk, který nepatří ani do jednoho z obou táborů, ani vítač, ani kývač. Ani ten kdo politicky žije ze strachu před nebezpečím, ani králík z klobouku, jehož názory nikdo nezná,“ říká Topolánek ve svém poselství voličům.

Ač to není přímo vyřčeno, tím, kdo žije ze strachu před nebezpečím, je evidentně myšlen Miloš Zeman, a „králíkem z klobouku“ bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš, hlavní soupeř v boji o „nezemanovské“ hlasy.

VIDEO: Ani vítač, ani kývač - další předvolební spot Mirka Topolánka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Topolánek se v úterý večer nezúčastnil Arény Jaromíra Soukupa v televizi Barrandov, kde Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček přirovnal největšího soupeře Drahoše k fíkusu, který také do studia přinesl. Do debaty šel jen Michal Horáček, zatímco Drahoš debaty se Zemanovým mluvčím odmítl.



Expremiér míní, že Zeman by se konečně měl jako chlap postavit proti ostatním kandidátům a obhájit své vize a představy. „Nepovažuji za možné, aby se jakýkoli demokratický kandidát na prezidenta, tedy i Miloš Zeman, zbaběle vyhýbal televizním debatám a posílal místo sebe Nývlta,“ uvedl Topolánek na Facebooku s narážkou na jméno jedné z postav filmu Jára Cimrman ležící, spící, která představovala dvojníka arcivévody Ferdinanda.