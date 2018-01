Drama u voleb: nahé ženy, žhář, zloději, opilý člen komise i smrt

Zeman není první politik, na kterého se přímo ve volební místnosti vrhla nahá dívka hlásící se k hnutí Femen (podrobnosti o incidentu aktivistky s českým prezidentem čtěte v tomto článku). Kontroverzního italského expremiéra Silvia Berlusconiho se takto v roce 2013 pokusily napadnout hned tři.

Obnažené ženy se k němu vrhly okamžitě, jakmile vstoupil do volební místnosti v Miláně. Protestovaly tak podle svých slov proti Berlusconiho hříchům, z nichž za nejhorší považovaly obvinění ze styku s nezletilou prostitutkou. I tehdy však přímému kontaktu zabránila ochranka.

U krizových situací ve volebních místností ale nemusí být nutně přítomen politik. Například v listopadu minulého roku narušil průběh voleb na jihu Rakouska zřejmě duševně nemocný důchodce, který se pokusil volební místnost podpálit. Poté, co vyprázdnil kanystr s benzinem, navíc hrozil členům volební komise nožem. Zažehnutí plamenů však zabránili kolemjdoucí.

Podle rakouské policie se důchodce k činu uchýlil, protože nebyl spokojen s politickou situací v zemi.

Srp a kladivo na triku: „Převlékat se nebudu,“ řekl člen komise

Někdy stačí ke konfliktu i nevhodné oblečení. Člen volební komise David Pazdera přišel v Brně v říjnu 2016 k volbám v triku se srpem a kladivem. Tajemník městské části Petr Štika proto Pazderu vyzval, aby se převlékl, ten však odvětil, že jiné triko nemá. Štika mu proto došel koupit nové. „Protože mi muž řekl, že jiné tričko na převlečení nemá, vrátil jsem se na místo s kusem, který jsem koupil. Přesto se ale převléci odmítl. Je neuvěřitelné, co je někdo pro propagaci strany schopný udělat,“ uvedl tenkrát Štika.

Krajský úřad konstatoval, že Pazdera porušil zákonem zaručený klid ve volební komisi. Přes toto vyjádření ho předsedkyně komise nevykázala, další den přišel Pazdera v jiném triku, tentokrát s portrétem zpěváka Freddieho Mercuryho.

Příliš posilněný člen volební komise

V Chomutově způsobil při říjnových volbách 2016 poprask opilý člen volební komise. Předseda komise na něj zavolal policii. Ta muži naměřila přes promile alkoholu v dechu. Předseda komise poté muže vykázal. Náhradníka nebylo třeba hledat, protože zůstala nadpoloviční většina komise.

Naopak přílišnou horlivost prokázal padesátiletý člen volební komise v Londýně v roce 2012. Nechtěl totiž na noc odejít z volební místnosti. Muž odmítl jakoukoliv spolupráci, policisté ho proto převezli na služebnu. Do protokolu tehdy policisté zapsali, že muž nechtěl odejít, aby nedošlo k manipulaci s volebními hlasy.

Ministerstvo vnitra tehdy vysvětlilo, že není povolené zůstat ve volební místnosti po jejím uzavření. „V době od skončení hlasování první den voleb do zahájení hlasování druhý den voleb nesmí být připuštěna přítomnost kohokoliv ve volební místnosti,“ vysvětlil tehdejší mluvčí resortu Vladimír Řepka.

Kriminalista zajišťuje stopy ve vykradené volební místnosti v Ostravě. (18. října 2008)

V roce 2008 vykradl zloděj volební místnost v základní škole v Ostravě. Sebral dva počítače, volební urnu přitom nechal na místě. Kvůli vyšetřování volby začaly o hodinu později. „Regulérnost voleb ohrožena nebyla. Ještě před devátou hodinou jsme stihli volební místnost zprovoznit ve vedlejší třídě. Volby mohly pokračovat i díky pružnému přístupu policie,“ řekl tehdy místostarosta městské části Lubomír Košík.

Přirozená součást života narušuje průběh voleb

Občas volby provází tragédie, která nemá nic společného s protestem či agresí. A lidé při těchto událostech dokonce umírají. Například v roce 2008 zkolaboval volič krátce po zahájení voleb ve volební místnosti v Praci na Brněnsku. Nepomohl mu ani včasný příjezd záchranné služby. Místnost musela být kvůli nešťastné události na hodinu uzavřena.

V roce 2013 pak podobný osud potkal člena volební komise v Radimi na Chrudimsku, který bez cizího zavinění skonal těsně před volební místností. Bylo to již druhé úmrtí provázejí tehdejší předčasné volby do Poslanecké sněmovny. Den předtím totiž záchranná služba přijala hlášení o bezvědomí starší ženy ve volební místnosti ve Frýdku-Místku. I přes pokusy o její resuscitaci musel přivolaný lékař konstatovat smrt.

Úmrtí v průběhu voleb není v Česku zcela ojedinělou událostí. Již při volbách do Sněmovny v roce 1998 podlehl infarktu šestasedmdesátiletý Brňan krátce poté, co odevzdal svůj hlas a odešel z volební místnosti. Při senátních volbách v říjnu 2002 zemřel na selhání srdce místopředseda okrskové komise v Brně, při volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2006 zemřeli přímo ve volebních místnostech dva lidé, v Praze a v Bludově na Šumpersku.