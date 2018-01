Nejtransparentnější kampaň má Horáček, Zeman propadl, ukazuje analýza

Transparency International (TI) považuje za znepokojivé, že nejtransparentnější kandidát má dvojku. V parlamentních volbách si politické strany vedly lépe, mnoho z nich dostalo dokonce známku jedna.

Důvodů špatného hodnocení kandidátů je hned několik. Tím hlavním je podle koordinátora monitoringu TI Ondřeje Cakla fakt, že se kandidáti nenamáhají sdělovat veřejnosti, odkud hodlají kampaně zafinancovat. Zcela spoléhají pouze na transparentní účty a nepublikují předběžně plány či rozpočty, za co hodlají v kampani utrácet.

„Kandidáti by měli jít nad rámec svých povinností a informovat o věcech přehledně a dostupně. Chtěli bychom například, aby zveřejňovali informace už během kampaně. Finanční zprávy uveřejní až tři měsíce po volbách, kdy už to bude zajímat v podstatě jen dohledový úřad a na výsledek voleb to nebude mít vliv. Pro voliče je relevantní vědět to teď. Je také důležité znát korporátní sponzory, kteří sledují své určíté zájmy. Není to nelegální, ale ukazuje to určitý obrázek o kandidátovi,“ vysvětluje svou představu o transparentnosti ředitel TI David Ondráčka.

Nejhorší známku, 4,4, získal v hodnocení Miloš Zeman. Hlavní problém je v tom, že současný prezident vymyslel fintu, kdy kampaň dělá přes spolek Přátelé Miloše Zemana. Miloš Zeman sám tedy oficiálně žádnou kampaň nevede. Spolek Přátelé Miloše Zemana, který platí mimo jiné bilboardy na podporu Zemanova znovuzvolení, navíc nezveřejňuje žádné informace ohledně financování, čímž se kampaň stává naprosto netransparentní.



Podle TI existují dvě řešení této nestandardní situace. Buď Miloš Zeman nakonec přizná, že vedl kampaň, a proplatí faktury ze svého transparentního účtu, nebo bude dál trvat na tom, že žádná kampaň neproběhla a věc poté bude řešit Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

Naopak nejlepší známku, 2,1, získal Michal Horáček. Ten už dříve označoval svoji kandidaturu za „radikálně transparentní“. Kampaň financuje přes spolek Máme na víc, který má transparentní účet, na němž jsou dohledatelné všechny transakce. Problém je, že je lze dohledat pouze v měsíčních přehledech. Voličům tak budou chybět údaje z nejžhavější fáze kampaně dva týdny před volbami.

Druhý skončil Pavel Fischer (2,7), jemuž autoři analýzy snížili hodnocení kvůli nefunkčním linkům na jeho webu, odkazujícím na nefinanční plnění. Třetí nejlepší známku získal Marek Hilšer (2,9).

Jeden z favoritů voleb - Jiří Drahoš - dostal čistou trojku. V analýze mu je vytýkána především kontroverzní minulost jeho přispěvatelů. O něco horší známku (3,3) si odnesl Mirek Topolánek. „Pan Topolánek plní pouze základní povinnosti, má transparentní účet, kde zveřejňuje informace, které ze zákona zveřejňovat musí, ale nedělá nic nad to. U výdajové stránky není možné identifikovat, kam platby jdou. To není transparentní. Nešel ani v jednom kroku nad rámec svých povinností, neudělal jediný vstřícný krok ve vztahu k přehlednosti a jasnosti informací,“ vytkl Ondráčka.

Horší známku než trojku získali také Vratislav Kulhánek, Jiří Hynek (shodně 3,2) a Petr Hannig (3,4). Kritiku sklidil hlavně Kulhánek, který většinu svých výdajů komentuje nic neříkajícím popiskem „přípravné práce“.

„Výsledky samozřejmě nejsou neměnné. Pokud se kandidáti zlepší, vylepšíme jim i jejich známku,“ dodával prezidentským kandidátům motivaci Cakl.