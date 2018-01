Řada voličů prokoukla Drahošovu prázdnotu, řekl Václav Klaus v Rozstřelu

Bývalý prezident dorazil do studia iDNES.tv cestou z volebního štábu Miloše Zemana, kterému byl osobně gratulovat. Sympatie svému nástupci vyjadřoval před pěti lety stejně jako letos. A dokonce si přisuzuje zásluhu na pěti procentech hlasů pro Zemana.

Volební výsledek podle něj rozhodlo, že lidé pochopili, že jde o vážnou věc. „Že to není jenom soupeření dvou pánů, z nichž jeden jim jen, nebo není sympatičtější. Přijali, že jim jde o jejich budoucnost. Nebo mi někdo napsal, že se zdá, že řada voličů prokoukla tu Drahošovu prázdnotu a takové vnější hraní si,“ řekl Václav Klaus v pořadu Rozstřel.

To, že těsný výsledek, kdy Miloš Zeman dostal sice o necelých 136 tisíc hlasů více, ale vyhrál menším rozdílem než před pěti lety, rozděluje společnost, mu nevadí. Společnost je podle něj rozdělená i v USA a Evropě. „V tomto smyslu je rozdělená každá země světa. V USA se příkopy po roce od zvolení Trumpa nezaházely, Británie je stejně rozdělená na brexitáře a antibrexitáře, v tomto smyslu je to stejné jako kdekoliv jinde.“ Vyhrocená jsou totiž témata a tudíž se každý, kdo má silný a jasný názor, dostane do střetu s odpůrci. „Jenom ti, kteří se tváří, že žádný názor nemají, tak tím získají takové antibody. Mně se zdá, že pan Drahoš získával antibody, ne body v pozitivním slova smyslu,“ dodal Klaus.

Světové agentury prezentovaly české prezidentské volby jako střet mezi proruským a prozápadním kandidátem. Americký deník The New York Times popsal Miloše Zemana jako odpůrce migrace, který se netají proruskými zájmy. Takové označení Václava Klause pobuřuje, protože Miloš Zeman byl stejně jako on sám po roce 1968 vyhozen z akademické obce pro své protisovětské a protisocialistické názory. „Jak to, že se v našich médiích nerozehrálo, že zatímco my oba jsme byli z akademického světa nemilosrdně likvidováni a vyhozeni, tak pan Drahoš dvacet let normalizačních tam seděl a sbíral jeden titul na druhým a jeden bodíček, aby se dostal na prezidium Akademie věd?“

Dotaz na to, jestli by kandidoval za pět let v přímé prezidentské volbě, Václav Klaus shazuje se stolu jako naprosto předčasnou. A s pobavením dodává, že má nový občanský průkaz s platností vyznačenou do roku 2052, kdy mu bude 111 let. „Z toho jsem usoudil, že to je ještě 34 let a bude se odehrávat šest prezidentských voleb. Tak musím zneklidnit všechny potenciální kandidáty, že ještě šestkrát můžu kandidovat.“

