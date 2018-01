Vyhrál nekorektní proruský politik, píší v cizině. Putin poslal gratulace

„Protivníci současného pána Pražského hradu promarnili svou šanci. Překalkulovali to, vybrali nesprávného „antizemana“. Drahoš ani v jednom okamžiku prezidentského souboje nedokázal přesvědčit, že by měl vlastnosti politického lídra,“ napsal slovenský portál Aktuality.sk.

Portál dodal, že k tomu, aby mohl prezidentský kandidát porazit politického matadora a mistra bonmotů Zemana, musí mít dar slova. Debaty podle něj ale ukázaly, že Drahošovi chybí jak řečnický talent, tak vlastní názor.

„Nebýt Milošem Zemanem nestačí na porážku Miloše Zemana,“ napsal list Pravda. Drahoš podle něj před rozhodujícím druhým kolem nedokázal mobilizovat více nerozhodnutých voličů a především nedokázal zmenšit tábor Zemanových voličů.

Hospodárske noviny na svém webu uvedly, že Zeman v těsném souboji o křeslo hlavy státu dokázal zvítězit i díky obrovským politickým zkušenostem. „O konečném výsledku rozhodly maličkosti. Ty se staly v klíčové televizní debatě v České televizi. Miloš Zeman věděl, o co jde, proto zvolil správnou taktiku. Snažil se působit jako umírněný politik, který si uvědomuje své chyby,“ napsal deník.

Kiska pozval Zemana na návštěvu Slovenska Slovenský premiér Robert Fico vyjádřil radost, že Miloš Zeman obhájil úřad hlavy stát na další funkční období. „Blahopřeji svému příteli Miloši Zemanovi k znovuzvolení prezidentem České republiky. Vždy jsem ho vnímal jako inteligentního a zkušeného politika a jsem rád, že se česká veřejnost opět rozhodla pro něj,“ uvedl Fico. Prezident Andrej Kiska Zemanovi poblahopřál ke znovuzvolení prezidentem na další funkční období a pozval ho na návštěvu Slovenska.

„Zeman nakonec vyhrál. Neměl to jasné a již vůbec ne jisté. Slušnější část Česka se po pěti letech znovu dokázala postavit za jednoho kandidáta a podpořit ho,“ uvedl list Sme k neúspěchu Zemanova soupeře Drahoše.

Deník soudí, že opačný výsledek by byl velkým překvapením a že nenastala výjimečná situace, při které by měl Drahoš šanci porazit Zemana. Podle něj to naznačovaly již výsledky voleb do Sněmovny. „Voliče, kteří se vidí v Zemanova populismu, vyvolávání strachu, byla velká většina,“ poznamenal list.

„Vítězství Miloše Zemana - za vlády Andreje Babiše - posouvá Českou republiku k Polsku a Maďarsku, čímž se Slovensko stává v této chvíli ostrovem evropské orientace v bažině střední Evropy,“ uvedl v komentáři list Denník N.

Volební úspěch Zemana je podle něj potvrzením, že energie vzpoury proti liberální demokracii neztrácí na síle, byť již nenabízí nic nového. V Česku podle listu nabrala mobilizace před volbami nebývalou energii. „Je to zápas, který se v různých podobách vede na celém Západě. Je to civilizační střet a v Česku právě zvítězil byzantský princip kultu arogantní moci východního typu,“ uvedl list. Dodal, že Drahoš navzdory volebnímu neúspěchu nasbíral společenský kapitál, který pomůže poražené části české společnosti nabrat nový dech.

Populista zůstává prezidentem, píší v Německu

Populista zůstává prezidentem, píše server německého deníku Süddeutsche Zeitung o vítězství Miloše Zemana v českých prezidentských volbách. Výsledek hlasování, který bude mít dopady na utváření nové české vlády, považuje za překvapivý.

„Jasné vítězství Zemana přišlo jako překvapení: Většina průzkumů před volbami předpokládala, že se s náskokem několika procentních bodů stane vítězem vyzyvatel (Jiří) Drahoš,“ uvádí web, podle něhož zřejmě Zemanovi pomohla na Česko vysoká volební účast 66,6 procenta. Především na vesnicích a malých městech, kde má Zeman vyšší podporu, šly podle Süddeutsche Zeitung hlasovat statisíce lidí, kteří v prvním kole nevolili.

Českým prezidentským volbám se věnují i další německé zpravodajské weby a většinou přitom čerpají z agenturních zpráv. Články se tak často liší především titulkem. „Zastánce migrační tvrdé linie Miloš Zeman znovuzvolen prezidentem,“ nadepsal zprávu o českých volbách server listu Die Welt. „Proruský kandidát Zeman znovuzvolen jako český prezident,“ konstatuje zase v titulku web magazínu Focus.



Izvestija: Zeman je známý svým přátelským přístupem k Rusku

Miloši Zemanovi k opětovnému zvolení prezidentem pogratuloval jeho ruský protějšek Vladimir Putin, informovala tisková služba Kremlu.



„Je to dobrá zpráva, blahopřejeme prezidentovi,“ citovala agentura TASS šéfa zahraničního výboru dolní komory ruského parlamentu Leonida Sluckého. Ten označil vítězství Miloše Zemana za dobrou zprávu.

List Izvestija pak připomíná, že je Zeman „známý svým přátelským přístupem k Ruské federaci“. „Opakovaně hovořil o zlepšení vztahů mezi Ruskem a Evropskou unií a o zrušení protiruských sankcí,“ dodává.

NYT: Voliči se nechali zlákat Zemanovým populismem

Po volební kampani zaměřené na zdvořilost v politice a na místo České republiky v Evropě se voliči rozhodli podpořit současného prezidenta Miloše Zemana, napsal v sobotu americký list The New York Times (NYT).

Podle deníku se voliči nechali zlákat jeho populismem, který se často vyznačoval nálepkováním a stereotypy. To vedlo k nelibosti vůči muslimským přistěhovalcům a také narušilo vztahy mezi Českem a jeho západními spojenci, píše NYT.

Zemanův oponent a politický nováček Jiří Drahoš se podle amerického deníku snažil představit jako „protilátka“ na Zemanovu vládu, která rozděluje společnost. NYT se domnívá, že jeho názory nebyly veřejnosti dostatečně známé.

Odmítnutím pevného svazku s Evropskou unií a nesouhlasem s jejími hodnotami je tak země podle NYT připravena pokračovat ve stejném euroskeptickém směru jako její sousedé Maďarsko, Polsko a Slovensko.

Deník referoval také o obviňování Ruska z vměšování do předvolební kampaně a citoval analytika z pražského Institutu Aspen Michala Kořána, podle kterého „Rusové nemohou být šťastnější“.

Zeman napadá sankce proti Rusku, píše BBC

Také další západní média popisují staronového prezidenta jako konzervativního politika, který se netají proruskými zájmy. Server BBC uvedl, že Zeman je ostrým odpůrcem migrace, který opakovaně napadá sankce Evropské unie proti Rusku. Před čtrnácti dny ho BBC označila za politicky nekorektního prezidenta, který rozděluje národ.

Také světové agentury se vesměs shodují, že prezidentské volby v Česku vyhrál Zeman nad svým vyzyvatelem Drahošem populismem a protiimigračním postojem.

Jeho vítězství považuje agentura Reuters za „tiché uznání Zemanova tvrdého postoje proti přistěhovalectví a jeho dvoření se Rusku a Číně“. „Hlasování odrazilo rozdíly mezi liberály a konzervativci, které se objevují i jinde v Evropě a ve Spojených státech,“ dodala agentura.

Podle agentury DPA šlo o „velmi emocionální volbu mezi politickým veteránem a akademickým outsiderem“. „Češi si nakonec vybrali vyzkoušené. Proruský prezident Zeman zůstane pánem Prahy ještě dalších pět let,“ dodala DPA. Agentura rovněž připomíná, že Zemanova předvolební kampaně byla postavena na protiimigrační rétorice a vyhranění se proti údajnému vítání migrantů podobnému tomu v Německu.

Zeman využil ve volbách strach z migrace

Podle agentury AP Zeman, který „rozdělil svůj národ proruským postojem, podporou užších vztahů s Čínou a silnou protiimigrační a protiislámskou rétorikou využil rozšířeného strachu z migrace mezi Čechy a pracoval na tom, aby vylíčil Drahoše jako někoho, kdo by uvítal migranty“.

Podle agentury AFP soupeření „dvou radikálně odlišných kandidátů polarizovalo českou společnost zejména v otázce přistěhovalectví a směřování zahraniční politiky země“. Zeman využil podle AFP zejména podpory venkova a manuálně pracujících, zatímco Drahoše upřednostňovaly intelektuálské kruhy a velká města.

Podle agentury APA Zeman svým vítězstvím prokázal, že je pořád „bystrým politikem a stratégem“. Vyhrál, i když většina protikandidátů vyloučených v prvním kole podpořila jeho soupeře.