O Senát se perou ANO a ODS, Čunek má našlápnuto vyhrát v prvním kole

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Ve Vsetíně je sečteno přes 60 procent volebních okrsků a Jiří Čunek útočí na triumf hned v prvním kole. Před šesti lety mu ještě coby starostovi Vsetína k rychlému vítězství chyběla necelá tři procenta hlasů. Nyní jako zlínský hejtman má po sečtení většiny okrsků přes 52 procent hlasů. Daleko za ním jsou nezávislý starosta Velkých Karlovic Miroslav Koňařík se 17 a kandidát ODS starosta Bystřičky Zbyněk Fojtíček s 12 procenty.

Jiří Čunek dorazil do lidoveckého štábu ve zlínské Orlovně v dobré náladě ve svém předvolebním vozu s polepem „Jiří Čunek 077 ve službách Valašska“.

„Podle bookmakerů by to tak mělo být (výhra v prvním kole, pozn.red.), ale tyto předpoklady vždy nemusí odpovídat realitě. Každopádně lhal bych, kdybych řekl, že neočekávám přinejmenším postup do druhého kola,“ reagoval Čunek při příchodu na průběžné výsledky.

Úspěch budou moci slavit i lidovci, kteří mají ambici stát se nejsilnější frakcí v Senátu s právem nominovat předsedu horní komory. Označují to za pojistku demokracie. Předseda strany Pavel Bělobrádek očekává, že KDU-ČSL obhájí tři senátorská místa a „přidají nějaká navíc“. Po sečtení poloviny okrsků postupovali do druhého kola čtyři lidovečtí kandidáti a další dva v koalici s dalšími hnutími.

KDU-ČSL se netají ambicí stát se nejsilnějším klubem v horní komoře Parlamentu. Do voleb šli s heslem „Senát jim nedáme“. Sám Bělobrádek kandiduje do horní komory v domovském Náchodě a podle průběžných výsledků postoupí do druhého kola spolu s bývalým policejním ředitelem Martinem Červíčkem kandidujícím za ODS.

Roli favorita potvrzuje už po sečtení prvních desítek procent hlasů také Jaroslav Kubera (ODS) na Teplicku. Chvílemi měl přes 50 procent hlasů, aktuálně po sečtení 58 procent okrsků má 41 procent hlasů.



Nejméně třetinu hlasů zatím dostali Přemysl Rabas (za Senátor 21) na Chomutovsku, Ladislav Faktor (nezávislý) na Českobudějovicku, Jaroslav Zeman (ODS) na Jablonecku, Herbert Pavera (TOP 09) na Opavsku a Patrik Kunčar (KDU-ČSL) na Zlínsku.

Naopak bývalý středočeský hejtman David Rath (za Českou suverenitu) zřejmě senátorskou imunitu nezíská, neboť nový litoměřický senátor patrně vzejde z duelu kandidátů ODS a ANO. Po sečtení hlasů v polovině volebních okrsků vede v senátním obvodu Litoměřice Ladislav Chlupáč (ODS) před Ondřejem Štěrbou (ANO). Rath je sedmý.



Jiří Paroubek kandidující do Senátu za Ostravu byl po sečtení 25 procent hlasů bez naděje na postup do druhého kola. Se sedmi procenty hlasů měl před sebou sedm úspěšnějších adeptů na senátorské křeslo. Vede dosavadní senátor Leopold Sulovský z hnutí Ostravak, následuje ho cukrář Ivo Gondek kandidující za ANO.

Na Břeclavsku se rýsuje vinařský souboj. Po sečtení zhruba desetiny okrsků se s jasným náskokem drží na prvních dvou místech vinař a sommelier Libor Nazarčuk z ANO s mikulovským starostou a zároveň vinohradníkem Rostislavem Koštialem z ODS.



Šéf ČSSD Jan Hamáček neočekává „oranžové tsunami“ jako v senátních volbách před šesti lety, kdy ČSSD vyhrála se ziskem 13 senátních křesel. Předpokládá, že strana bude nejsilnější na Moravě. „ČSSD to v Praze vždy měla těžší,“ řekl po příchodu novinářům v Lidovém domě, kde sociální demokraté čekají na výsledek senátních a obecních voleb (jak to vypadá v sídle ČSSD, čtěte zde).



Po sečtení více než poloviny okrsků přijde ČSSD o senátorský mandát za Sokolov, Mladou Boleslav, Litoměřice, Náchod, Třebíč, Břeclav a Opavu. V těchto městech podle průběžných výsledků postupují do druhého kola kandidáti jiných stran.

Ve volbách do obecních zastupitelstev je sečteno přes 60 procent okrsků, čeká se však na velká města. Vedou jasně nezávislí kandidáti a hnutí, což se čekalo. Z parlamentních stran, které kandidují, vedou KDU-ČSL před STAN. Klesl zisk KSČM, předstihly ji ČSSD a ODS.